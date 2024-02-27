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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sony 900 kişiyi işten çıkaracak - İş-Yaşam Haberleri

        Sony 900 kişiyi işten çıkaracak

        Dünyanın en ünlü şirketlerinden biri olan Sony, iş gücünün yüzde 8'ini işten çıkaracak. Çıkarmaların video oyunu alanında olacağı belirtiliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 19:42 Güncelleme: 27.02.2024 - 19:42
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        Sony: Zor bir karar verdik
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        Video oyunu şirketi Sony Interactive Entertainment, küresel iş gücünün yüzde 8'ine karşılık gelen 900 çalışanını işten çıkarma planını duyurdu.

        Genel merkezi ABD'nin California eyaletinde bulunan, Sony'nin video oyunu ve dijital eğlence alanında faaliyet gösteren yan kuruluşu Sony Interactive Entertainment, Üst Yöneticisi Jim Ryan'ın söz konusu işten çıkarmalara dair çalışanlara gönderdiği e-postayı paylaştı.

        "İNANILMAZ DERECEDE ZOR BİR KARAR VERDİK"

        Ryan, e-postada, "Başarımıza katkıda bulunan çok yetenekli bireyleri etkileyen, iş gücümüzün azalmasını da içeren operasyonları yeniden yapılandırmak için inanılmaz derecede zor bir karar verdik." ifadesini kullandı.

        Fotoğraf: AP

        Bu konuda mümkün olduğunca şeffaf olmak istediğini vurgulayan Ryan, çalışan sayısını yaklaşık 900 kişi, yani mevcut iş gücünün yaklaşık yüzde 8'i kadar azaltmayı öngördüklerini, Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Japonya ve Asya-Pasifik olmak üzere tüm Sony Interactive Entertainment bölgelerindeki çalışanlarla birkaç PlayStation stüdyosunun işten çıkarmalardan etkileneceğini bildirdi.

        Ryan, işten çıkarmalara dair zaman çizelgeleri ve prosedürlerin, yerel yasa ve düzenlemeler nedeniyle bölgelere göre değişiklik göstereceğine işaret ederek, bu kapsamdaki planları aktardı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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