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        Haberler Ekonomi Teknoloji Sosyal Medya X sosyal medya platformunda erişim sorunu - Teknoloji Haberleri

        X'e (Twitter) erişilemiyor

        X'in sahibi Elon Musk, gündüz saatlerinden bu yana devam eden erişim sorununa ilişkin hesabından yaptığı açıklamada "X'e karşı büyük bir siber saldırı yaşadık, hala da devam ediyor" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.03.2025 - 18:39 Güncelleme: 10.03.2025 - 21:11
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        X sosyal medya platformunda erişim sorunu
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        ABD'li milyarder işadamı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te uzun süreli erişim sorunu yaşandı, üyeler saatlerce paylaşım yapamadı.

        Sosyal medya platformlarının ne zaman çevrimdışı olduğunu takip eden Downdetector.com'a göre, X platformunda ilk kesintinin New York yerel saatiyle sabah 06:30 civarında yaşandığı belirtildi.

        Takip sitesine göre, sorunun bir süreliğine giderilmesinin ardından 09:40 civarında platforma erişimle ilgili problemler arttı ve 40 bin civarında kullanıcı, X hesaplarının çalışmadığını bildirdi.

        Söz konusu kesintinin daha çok ABD'nin doğu yakasında New York, Boston ve batı yakasında Los Angeles gibi nüfusu yoğun olan şehirlerde yaşandığı tespiti paylaşıldı. Erişim sorunu globalde de hissedildi ve Türkiye'de de X hesaplarına erişim sağlamak mümkün olmadı.

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        Erişim sorunu TSİ 20.30'da 'kısmen' çözüldü.

        ELON MUSK: HER GÜN SALDIRIYA UĞRUYORUZ

        Tüm bunlar yaşanırken Elon Musk ise erişim sorununun nedenini yine X üzerinden açıkladı:

        "X'ye karşı büyük bir siber saldırı vardı (hala var). Her gün saldırıya uğruyoruz, ancak bu çok fazla kaynakla yapıldı. Ya büyük, koordineli bir grup ve/veya bir ülke söz konusudur"

        Karanlık Fırtına isimli hacker grubu, X'te yaşanan sorunların ardında kendilerinin olduğunu iddia etti.

        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X (Twitter) servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldiğini belirterek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi, ekiplerimiz süreci takip ediyor." ifadesini kullandı.

        Sayan, sosyal medya hesabından, X'de yaşanan kesintiye ilişkin paylaşımında, şu bilgilere yer verdi:

        "X servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldi. USOM tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi. USOM ekiplerimiz süreci takip ediyorlar."

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