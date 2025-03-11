Okan Bayülgen: Selin ile ayrılmadık

Geçtiğimiz günlerde; Okan Bayülgen ile Selin Atasoy'un ayrıldıkları yönelik haberler yayımlanmıştı. Daha önce de pek çok kez benzer haberlerle Bayülgen ile Atasoy'un ayrıldıkları iddia edilmişti.

REKLAM advertisement1 Okan Bayülgen, her defasında ayrılmadıklarını dile getirdi. Bayülgen, kendisi için dejavuya dönen konu hakkında yeni bir açıklamada daha bulundu. Okan Bayülgen, 11 yıldır birlikte olduğu Selin Atasoy ile ayrılmadığını, ilişkilerinin devam ettiğini açıkladı