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        Haberler Dünya Financial Times: NATO Genel Sekreteri Rutte AB'ye Türkiye ile ilişkileri derinleştirin çağrısında bulundu | Dış Haberler

        Financial Times: NATO Genel Sekreteri Rutte AB'ye Türkiye ile ilişkileri derinleştirin çağrısında bulundu

        İngiliz Financial Times gazetesi, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Avrupa Birliği'ne Türkiye ile ilişkileri derinleştirme çağrısında bulunduğunu yazdı. FT'nin haberine göre, artan güvenlik endişeleriyle birlikte AB liderleriyle özel bir yemekte bir araya gelen Rutte, Türkiye ile iş birliğinin artırılmasının önemini dile getirdi ve Ankara ile iş birliği yapmaları çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 12:19 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:19
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        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
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        Financial Times, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle birlikte artan güvenlik endişeleri sebebiyle Avrupa Birliği'ni Türkiye ile ilişkileri derinleştirmeye çağırdığını yazdı.

        Financial Times'ın, AB'li yetkililerden edindiği bilgiye göre Rutte, AB liderlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile etkileşimi artırmaya çağırdı. Bu çağrı, Brüksel'in Avrupa'nın savunma harcamalarını büyük ölçekli bir şekilde artırılmasının parçası olarak Türkiye ve diğer AB dışı komşularla işbirliğini artırma aradığı sırada geldi.

        ABD Başkanı Trump'ın NATO'dan çekilme tehditleri ve Ukrayna'ya desteğini kesme hamlesi Avrupalı liderleri endişelendirdi.

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        RUTTE ANKARA İLE İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRIN ÇAĞRISINDA BULUNDU

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mart ayının başında Londra'da düzenlenen Ukrayna'ya destek ve daha geniş savunma konularını görüşmek üzere Avrupa'nın başlıca askeri güçlerinin bir araya geldiği bir toplantıya katılmıştı.

        RUTTE AB LİDERLERİYLE ÖZEL BİR YEMEKTE BULUŞTU

        Buradaki görüşmeye ilişkin bilgi sahibi üç kişiye göre, Rutte, Şubat ayının başlarında AB liderleriyle yaptığı özel bir öğle yemeğinde, Türkiye ile iş birliğinin artırılmasının önemini dile getirerek, toplantıda bulunanlara Ankara ile işbirliği yapmaları çağrısında bulundu. Rutte'nin Sözcüsü ise konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

        NATO Genel Sekreteri Ocak ayında Avrupa Parlamentosu'na yaptığı açıklamada "AB savunma sanayi çabalarına AB dışındaki müttefikleri dahil etmenin Avrupa'nın güvenliği için hayati önem taşıdığına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        Üst düzey bir AB yetkilisi Türkiye ile ilişkiler konusunda gazeteye yaptığı açıklamada, "Her şey değişiyor. Belirli bir noktada, herhangi bir sorununuz olup olmadığına bakılmaksızın, ekibinizde kimi istediğinize karar vermelisiniz" ifadelerini kullandı.

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