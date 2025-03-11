Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
Dünya devlerinin peşinde olduğu Victor Osimhen Galatasaray'ı sırtlamaya devam ediyor. Aidiyet duygusuyla da taraftarın sevgilisi haline gelen Nijeryalı golleriyle 22 puanlık katkı sağladı
- 1
Nijeryalı yıldız forvet Victor Osimhen, dünya devlerinin dikkatini çekmeye devam ederken, Galatasaray forması altında da muhteşem performansını sürdürüyor.
- 2
Aidiyet duygusu ve sahada gösterdiği büyük mücadele ile taraftarın kalbinde taht kuran Osimhen, attığı gollerle takımına 22 puanlık katkı sağladı.
- 3
Alanya’da kritik bir deplasmana çıkan Cimbom, Osimhen’in doğrudan içinde olduğu pozisyonlarla 3 puana uzandı.
-
- 4
1-0 geriye düştüğü maçta galibiyet golünü kaydeden Nijeryalı futbolcu transfer olduğundan bu yana atılan 52 golün 17’sini kaydetti.
- 5
Attığı gollerin yanı sıra 4 golün de hazırlayıcısı olan Osimhen; gollerin yüzde 40’ına imza attı.
- 6
Rizespor ve Alanyaspor galibiyetlerinde atılan dört golün üçünü kaydederek doğrudan 5 puan kazandıran Osimhen, Kasımpaşa karşısında da üç golün ikisini kaydetti.
-
- 7
Oynadığı maçların yedisinde gol perdesini açan Nijeryalı dört mücadelede ise galibiyet golünü kaydetti.
- 8
26 yaşındaki yıldız sadece golleriyle değil soyunma odasında da takımı sırtlamaya devam ediyor.
- 9
Forma giydiği her maçta sergilediği tutku ve kararlılıkla takımını zirve yarışında tutan Osimhen devre arası ve maç sonu konuşmaları da yapıyor.
-
- 10
Hatayspor beraberliği sonrasında takım arkadaşlarına sertlik dozajı yüksek uyarılarda bulunan Nijeryalı futbolcu silkelenme sağlamıştı.
- 11
Transfer olduğu günden bu yana her anlamda olumlu etki yaratan Osimhen takım içinde de çok seviliyor.
- 12
Galatasaray 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli maddesi ocak ayında devreye giren 25 yaşındaki santrforu kadrosuna katma niyetinde.
-
- 13
Osimhen’in bu sezonki maliyetinin bir bölümünü karşılayan sarı-kırmızılılar 66 milyon Euro yatırması halinde Nijeryalı’yı transfer edebilecek.
- 14
Galatasaray “Belçika’dan sonra en mutlu olduğum ülke Türkiye” diyen Osimhen’in burada kalma konusunda tavır göstermesi halinde Napoli ile bonservis bedeli konusunda uzlaşabileceğini düşünüyor.
- 15
Sarı-kırmızılı idareciler 25 yaşındaki yıldızın bonservisi için kaynak yaratma çalışmalarını sürdürüyor.
-
- 16
Galatasaray Çin merkezli uluslararası şirketler dışında Güney Kore’de de temaslarda bulunuyor.
- 17