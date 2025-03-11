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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!

        Dünya devlerinin peşinde olduğu Victor Osimhen Galatasaray'ı sırtlamaya devam ediyor. Aidiyet duygusuyla da taraftarın sevgilisi haline gelen Nijeryalı golleriyle 22 puanlık katkı sağladı

        Giriş: 11.03.2025 - 11:17 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:17
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          Nijeryalı yıldız forvet Victor Osimhen, dünya devlerinin dikkatini çekmeye devam ederken, Galatasaray forması altında da muhteşem performansını sürdürüyor.

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          Aidiyet duygusu ve sahada gösterdiği büyük mücadele ile taraftarın kalbinde taht kuran Osimhen, attığı gollerle takımına 22 puanlık katkı sağladı.

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          Alanya’da kritik bir deplasmana çıkan Cimbom, Osimhen’in doğrudan içinde olduğu pozisyonlarla 3 puana uzandı.

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          1-0 geriye düştüğü maçta galibiyet golünü kaydeden Nijeryalı futbolcu transfer olduğundan bu yana atılan 52 golün 17’sini kaydetti.

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          Attığı gollerin yanı sıra 4 golün de hazırlayıcısı olan Osimhen; gollerin yüzde 40’ına imza attı.

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          Rizespor ve Alanyaspor galibiyetlerinde atılan dört golün üçünü kaydederek doğrudan 5 puan kazandıran Osimhen, Kasımpaşa karşısında da üç golün ikisini kaydetti.

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          Oynadığı maçların yedisinde gol perdesini açan Nijeryalı dört mücadelede ise galibiyet golünü kaydetti.

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          26 yaşındaki yıldız sadece golleriyle değil soyunma odasında da takımı sırtlamaya devam ediyor.

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          Forma giydiği her maçta sergilediği tutku ve kararlılıkla takımını zirve yarışında tutan Osimhen devre arası ve maç sonu konuşmaları da yapıyor.

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          Hatayspor beraberliği sonrasında takım arkadaşlarına sertlik dozajı yüksek uyarılarda bulunan Nijeryalı futbolcu silkelenme sağlamıştı.

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          Transfer olduğu günden bu yana her anlamda olumlu etki yaratan Osimhen takım içinde de çok seviliyor.

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          Galatasaray 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli maddesi ocak ayında devreye giren 25 yaşındaki santrforu kadrosuna katma niyetinde.

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          Osimhen’in bu sezonki maliyetinin bir bölümünü karşılayan sarı-kırmızılılar 66 milyon Euro yatırması halinde Nijeryalı’yı transfer edebilecek.

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          Galatasaray “Belçika’dan sonra en mutlu olduğum ülke Türkiye” diyen Osimhen’in burada kalma konusunda tavır göstermesi halinde Napoli ile bonservis bedeli konusunda uzlaşabileceğini düşünüyor.

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          Sarı-kırmızılı idareciler 25 yaşındaki yıldızın bonservisi için kaynak yaratma çalışmalarını sürdürüyor.

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          Galatasaray Çin merkezli uluslararası şirketler dışında Güney Kore’de de temaslarda bulunuyor.

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