ABD'de federal yargıçtan, Filistinli aktivist Mahmud Halil'in "sınır dışı" edilmesine geçici engel

Halil'in avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini söylediklerini belirtmişti.