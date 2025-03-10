'The Odyssey' için resmi başvuru yapılmadı

Oscar ödüllü ünlü İngiliz yönetmen Christopher Nolan'ın, yeni filmi 'The Odyssey'in bazı sahnelerini Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu Yarımadası'nda çekeceği yönünde bir kaç hafta önce çıkan haberler, bir hayli heyecan yaratmıştı.

Haberin kaynağı ise Christopher Nolan'ın hayranlarının yönettiği sosyal medya hesabıydı.

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Yönetmeninin Christopher Nolan'ın olması, kadrosunda Charlize Theron, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson ve Zendaya'nın olması, hal böyle oyunca da dünya genelinde 'The Odyssey'in gösterime girecek olması ortaya çıkan heyecanın ana nedenleriydi.

Christopher Nolan Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, konuyu yakından takip ettiklerini belirterek, “Mitolojide, ‘Altın Post Efsanesi’nin Yason Burnu’nda geçmesinden dolayı birkaç gündür 'The Odyssey' filmi nedeniyle gündemdeyiz. Dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın yeni çekeceği filmin bir bölümünün Yason Burnu Yarımadası’nda geçeceği ciddi olarak sosyal medyada yer buldu. Bundan dolayı sadece Perşembe ilçemizi değil, ilimizi ve ülkemizi de bu gelişme çok heyecanlandırdı. Bugün bakanlıkla görüştük, bakanlık yetkilileri de olayı yakından takip ediyor fakat karşı taraftan resmi bir açıklama olmadı. Tabi bizler için bunun sevindirici tarafı güzel ilçemizi, sakin şehrimizi sadece ülkemiz içerisinde değil dünyaya tanıtmış olacağız. Bizler için çok güzel bir fırsat. Bu filmle ilgili Christopher Nolan’a gerekli altyapıyı sağladığımızda sakin şehir Perşembemiz bir adım daha öne çıkmış olacak” diye konuşmuştu.

Yason Burnu REKLAM Araştırmacı - Yazar ve Tarihçi Naim Güney ise tarihi açıdan bu bölgenin film için en uygun yer olduğunu belirterek; "Christopher Nolan’ın yeni filmini burada çekeceğini duyunca çok sevindim. Gerçekten doğru bir tercih. Çünkü bilinen mitolojik öyküler içerisinde en eski destanlardan biri Altın Post Efsanesi’dir. Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu, bu efsanede adı geçen antik bir bölgedir. Altın Post, mitolojik öyküsü M.Ö 3’üncü yüzyılda Rodoslu Apollonius tarafından yazılmıştır” diyerek bölgenin önemine dikkat çekmişti.

Charlize Theron Christopher Nolan'ın 'The Odyssey'in İtalya'nın Sicilya adasındaki çekimlerini tamamlamasından sonra Yunanistan'da set kurup bugün çekimlere başlaması, "Adım adım Türkiye'ye geliyor" yorumlarına neden oldu.

Matt Damon Ne var ki 'The Odyssey'in çekimlerinin bir bölümünün Yason Burnu'nda gerçekleştirilmesi pek mümkün görünmüyor. Çünkü film ekibi, Yason Burnu'nda keşif çalışması yapmadığı gibi otellerde de rezervasyon yaptırmadı. En önemlisi, çekim izni için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunulmadı.

Anne Hathaway 'The Odyssey'; Truva Savaşı'ndan sonra 'Odysseus'un tehlikeli yolculuğunu konu ediniyor.

Yason Burnu'ndaki aynı adı taşıyan kilise 1868'de inşa edilmiş olup 2008'de turizme açıldı.