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        Haberler Bilgi Yaşam Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız hemen bırakmalısınız! Sabahları aç karnına yapılan 5 büyük hata! Güne başlarken nelere dikkat etmelisiniz?

        Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız hemen bırakmalısınız! Sabahları aç karnına yapılan 5 büyük hata! Güne başlarken nelere dikkat etmelisiniz?

        Sabahları nasıl başladığınız, günün geri kalanını nasıl geçireceğinizi büyük ölçüde etkiler. Ancak çoğumuz farkında olmadan, aç karnına yaptığımız bazı alışkanlıklarla sağlığımıza zarar veriyoruz. Günlük rutinlerinizde yaptığınız bu hatalar, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte sabahları aç karnına kaçınmanız gereken 5 büyük hata ve sağlıklı alternatifler!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 07:30 Güncelleme: 11.03.2025 - 07:30
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        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
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        Sabahları nasıl başladığınız, gün boyunca nasıl hissedeceğinizi ve sağlığınızı doğrudan etkiler. Ancak birçok kişi farkında olmadan aç karnına yaptığı hatalarla vücuduna zarar verebilir. İşte sağlıklı bir gün için kaçınmanız gereken en yaygın sabah alışkanlıkları:

        1. AÇ KARNINA KAHVE İÇMEK

        Sabah uyanır uyanmaz kahve içmek birçok kişi için vazgeçilmez bir alışkanlık olabilir. Ancak aç karnına tüketilen kahve, mide asidini artırarak mide duvarına zarar verebilir. Özellikle gastrit ve reflü gibi mide rahatsızlıklarına yatkın olan kişiler için bu durum oldukça zararlıdır.

        Kahve, kortizol seviyelerini yükselterek gün içinde stres hissini artırabilir. Bunun yerine önce bir bardak ılık su içmek ve ardından kahvaltı yapmak daha sağlıklı bir tercihtir.

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        2. SİGARA İÇMEK

        Sigara içmek başlı başına sağlığa zararlı bir alışkanlıkken, aç karnına sigara içmek bu zararı katbekat artırır. Sabah sigara içmek mide asidini artırır ve mide duvarına zarar vererek ülser riskini artırır. Aynı zamanda, nikotinin emilimi aç karnına daha hızlı olduğu için bağımlılığı da kuvvetlendirir.

        Sigara içenlerin bu alışkanlığı bırakması en sağlıklısı olsa da, en azından sabahları sigarayı kahvaltıdan sonra içmeye çalışmaları tavsiye edilir.

        3. AÇ KARNINA EGZERSİZ YAPMAK

        Sabah aç karnına yapılan egzersizlerin yağ yakımını hızlandırdığı düşünülse de, bu alışkanlık kas kaybına ve enerji düşüklüğüne yol açabilir. Vücut, enerji kaynağı olarak kaslardaki proteinleri kullanmak zorunda kalır ve bu da kas kaybına neden olabilir.

        Aç karnına spor yapıldığında kan şekeri düşebilir ve bu da baş dönmesi, halsizlik gibi olumsuz etkilere yol açabilir. Egzersiz yapmadan önce hafif bir atıştırmalık tüketmek performansı artırır ve vücuda zarar vermeden yağ yakımını destekler.

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        4. AÇ KARNINA LİMONLU SU İÇMEK

        Limonlu su sağlık açısından birçok fayda sağlayabilir ancak aç karnına tüketildiğinde mideyi tahriş edebilir. Limonun içerdiği asit, mide asidini artırarak gastrit ve mide yanması gibi rahatsızlıklara yol açabilir. Özellikle mide hassasiyeti olan kişilerin aç karnına limonlu su tüketmek yerine önce hafif bir kahvaltı yapmaları önerilir. Limonlu su içmek isteyenler ise bunu yemeklerden sonra veya gün içinde tüketmelidir.

        5. AÇ KARNINA ŞEKERLİ YİYECEKLER TÜKETMEK

        Sabah aç karnına tatlı veya şekerli yiyecekler tüketmek kan şekerinin ani yükselmesine neden olur. Bu durum, kısa sürede enerji artışı sağlasa da ardından hızlı bir düşüşe sebep olarak halsizlik ve yorgunluk hissi yaratır.

        Ayrıca sürekli olarak aç karnına şekerli gıdalar tüketmek insülin direncine ve uzun vadede diyabet riskine yol açabilir. Sağlıklı bir kahvaltı için protein ve lif içeren gıdaları tercih etmek daha iyi bir seçenektir.

        Fotoğraf kaynak: IStock

        Kaynak: NDTV, Real Simple

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