Fatih Terim'den yabancı hakem sözleri!

GALATASARAY İÇİN MESAJ

"Galatasaray'da 50. yılım doldu. Söylerken kolay ama yarım asır! Fiziksel olarak içinde bulunmadığım zamanlarda bile tek kulübe adanmış hayat! Galatasaray ile bağım çok güçlü. Ancak bunlardan bağımsız olarak söylüyorum, şampiyonluk ve 5. yıldız Galatasaray'ın hakkı! Galatasaray'ın camia olarak buradan geri adım atmayacak donanımı ve kalitesi var. Arzum ve gönlüm, Galatasaray'ın şampiyonluğundan yana. Bunun için bir arada olmaya ihtiyacımız var. Galatasaray camia olarak güçlü kalmalı ve etrafına güçlü duvarlar olmalı. Galatasaray hiç kimse tarafından kolay dokunulabilir olmamalı. Şampiyonluklar ve başarılar böyle gelir. Sezonun geri kalanında tek bir vücut olunmalı. Bir Galatasaraylı olarak isteğim ve temennim bu."

"Galatasaray özlenmez mi? Çalışmak veya çalışmamak hiç önemli değil. 50 senemi verdim, kolay değil. Galatasaray özlenir."