Beşiktaş: 1 - Gaziantep FK: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-1 Gaziantep FK'nın üstünlüğüyle sona erdi.

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Karşılaşmanın ilk yarısı tek gole sahne oldu. Beşiktaş'ın Rafa Silva ile kazandığı penaltıyı 31. dakikada gole çeviren Immobile takımını 1-0 öne geçirdi. Siyah-beyazlılar soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

İkinci yarıda ise 61. dakikada Gaziantep FK'de Arda Kızıldağ ağları havalandırırak skora dengeyi getirdi. 87. dakikada ise Furkan Soyalp, takımına galibiyeti getiren golü attı. Gaziantep FK, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

GAZİANTEP FK 10 KİŞİ KALDI!

77. dakikada Gaziantep FK'de Bruno Viana kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

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Bu sonucun ardından Beşiktaş ligde 44 puanda kaldı. Konuk ekip ise 35 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

SOLSKJAER'DEN TEK DEĞİŞİKLİK Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti. Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı. Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı. REKLAM Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in 26. haftasında Bellona Kayserispor'u 2-0 yendikleri karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Norveçli teknik adam, Kayserispor maçında forma şansı verdiği Jonas Svensson'un yerine Tayyip Talha Sanuç'u ilk 11'de görevlendirdi.

GABRIEL PAULISTA, 18 MAÇ SONRA KADRODA Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Gabriel Paulista, tüm kulvarlarda 18 maç sonra müsabaka kadrosuna adını yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım 2024'te Macaristan'da oynanan Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, söz konusu tarihten sonra 18 maçta formasından uzak kaldı. Paulista, bu süreçte Süper Lig'de 12, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'er müsabaka olmak üzere 18 maçta forma giyemedi. Tecrübeli oyuncu, 102 gün sonra yedeklerde yer alarak Ole Gunnar Solskjaer'den şans bekledi. REKLAM

ELAN RICARDO İLE SVENSSON KADRODA YOK Siyah-beyazlı takımda Elan Ricardo ile Jonas Svensson, Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Beşiktaş'ın Norveçli sağ bek oyuncusu Svensson, mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Öte yandan kurallar gereği maç kadrosunda 12 yabancı bulundurabilecek olan Beşiktaş'ta Kolombiyalı orta saha Ricardo da formasından uzak kaldı.

MÜSABAKANIN TAKIM KADROLARINI ECE TEKMEN DUYURDU Karşılaşma öncesinde müsabaka takım listelerinin anonsunu Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı oyuncusu Ece Tekmen yaptı. Siyah-beyazlı ekibin 23 yaşındaki kadın futbolcusunun, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla müsabaka öncesinde yaptığı anons taraftarlardan alkış aldı. REKLAM

MAÇTAN DAKİKALAR 17. dakikada sağ kanattan Rashica'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rafa Silva'nın şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı. 26. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan Ogün Özçiçek'in çektiği sert şutta, kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti. 29. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Immobile'nin kafayla indirdiği topa hareketlenerek ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Rafa Silva, Viana'nın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. 31'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Immobile, meşin yuvarlak ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0. 33. dakikada Maxim'den aldığı pasla ceza sahası dışından şutunu çeken Kozlowski'nin vuruşunda, top az farkla yandan dışarı gitti. Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 52. dakikada Beşiktaş, gole yaklaştı. Immobile'nin ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gedson Fernandes'in rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Mustafa Burak Bozan meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Rafa Silva'dan aldığı pasla ceza yayı üzerinden şutunu çıkaran Joao Mario'nun vuruşunda, konuk ekibin kalecisi köşeye giden topu uzanarak bir kez daha çıkardı. 61. dakikada Gaziantep FK beraberliği sağladı. Sağ kanattan Maxim'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Arda Kızıldağ, topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1. 77. dakikada Gaziantep temsilcisi 10 kişi kaldı. Konuk ekipte Viana, orta alanın sağ kanadında uzaklaştırdığı topun ardından Masuaku'ya yaptığı müdahaleden dolayı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 87. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Kozlowski'nin pasıyla yayın üzerinde topla buluşan Furkan Soyalp, ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası yakınında rakibinden sıyrılıp kaleci Mert Günok'un solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2. Gaziantep FK, karşılaşmayı 2-1 kazandı. Stat: Tüpraş Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Bahtiyar Birinci Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 68 Onur Bulut), Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku (Dk. 87 Semih Kılıçsoy), Gedson Fernandes, Oxlade-Chamberlain (Dk. 79 Hadziahmetovic), Rashica (Dk. 68 Muçi), Rafa Silva, Joao Mario (Dk. 79 Arroyo), Immobile Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Viana, Arda Kızıldağ (Dk. 64 Semih Güler), Husic, Sorescu, Ogün Özçiçek (Dk. 60 Furkan Soyalp), Ndiaye, Maxim (Dk. 82 Ertuğrul Ersoy), Kozlowski, Okereke, Boateng (Dk. 82 Lungoyi) Goller: Dk. 31 Immobile (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 61 Arda Kızıldağ, Dk. 87 Furkan Soyalp (Gaziantep FK) Kırmızı kart: Dk. 77 Viana (Gaziantep FK) Sarı kartlar: Dk. 9 Boateng, Dk. 45+4 Ogün Özçiçek, Dk. 63 Arda Kızıldağ, Dk. 68 Sorescu, Dk. 83 Kozlowski, Dk. 84 Mustafa Burak Bozan, Dk. 90+7 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK), Dk. 60 Oxlade-Chamberlain, Dk. 68 Emirhan Topçu (Beşiktaş)