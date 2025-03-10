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        Haberler Gündem 3. Sayfa GÜNDEM | Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu! Etkisiz hale getirildi

        Çanakkale'de, balkona av tüfeğiyle çıkan şüpheli, kendisini ikna etmek isteyen kişiyi ateş ederek yaraladı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölge yaya ve araç giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Jandarmanın da desteğe geldiği olay yerinde zanlının ikna edilememesi üzerine daire kapısını kırarak eve giren ekipler, şüphelinin annesi olduğu öğrenilen kişiyi dışarı çıkardı. Bu sırada Burak A. ile polis ekipleri arasında çıkan çatışmada, şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 15:46 Güncelleme: 10.03.2025 - 17:16
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        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
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        Çanakkale'de av tüfeğiyle çıktığı balkonda kendisini ikna etmek isteyen kişiyi ateş ederek yaralayan şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

        TÜFEĞİNİ POLİSE DE DOĞRULTTU

        AA'daki habere göre olayda Burak A. av tüfeğiyle balkona çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        İKNA ETMEYE ÇALIŞAN KİŞİYİ VURDU

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        Polisin silahını bırakması için çağrıda bulunduğu şüpheli Burak A. zaman zaman tüfeğini ekiplere ve çevredekilere doğrulttu.

        Şüpheli bu sırada, ikna çalışmalarına katılan sokaktaki Fikret O'yu (50) ateş ederek vurdu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunulan yaralı, Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

        Öte yandan şüphelinin bulunduğu balkonda annesinin de yer aldığı gözlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölge yaya ve araç giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

        İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt da olay yerine gelerek şüpheliyi teslim olması için ikna etmeye çalıştı.

        POLİS MÜZAKEREDE BULUNDU

        Jandarmanın da desteğe geldiği olay yerinde zanlının ikna edilememesi üzerine daire kapısını kırarak eve giren ekipler, şüphelinin annesi olduğu öğrenilen kişiyi dışarı çıkardı. Bu sırada Burak A. ile polis ekipleri arasında çıkan çatışmada, şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.

        Burak A'nın hayatını kaybettiği, bir polis memurunun da elinden hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

        Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

        ANNESİNE ŞİDDET UYGULAYIP, REHİN ALMIŞ

        DHA'nın haberine göre de olaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Polisin, Burak A.'nın annesine şiddet uyguladığı ihbarı üzerine olay yerine gittiği bildirildi. Burak A.'nın polis ekiplerine ateş açıp, annesini rehin aldığı ifade edildi.

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        #Çanakkale
        #Son dakika haberler
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