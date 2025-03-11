Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, sıcaklıklar artıyor - 11 Mart Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, sıcaklıklar artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları artmaya devam ederken, parçalı ve az bulutlu bir gün olacak. Don, buzlanma ve çığ tehlikesi sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 07:35 Güncelleme: 11.03.2025 - 07:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 19°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 22°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 21°

        Antalya

        Güneşli 19°

        Trabzon

        Güneşli 15°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 22°

        Adana

        Güneşli 23°

        Diyarbakır

        Güneşli 21°

        Gaziantep

        Güneşli 21°

        Ağrı

        Güneşli