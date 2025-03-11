Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul Parçalı bulutlu 19° Ankara Kısmen Güneşli 22° İzmir Kısmen Güneşli 21° Antalya Güneşli 19° Trabzon Güneşli 15° Bursa Parçalı bulutlu 22° Adana Güneşli 23° Diyarbakır Güneşli 21° Gaziantep Güneşli 21° Ağrı Güneşli 8°