Ole Gunnar Solskjaer: Ders alacağız

Rakip 10 kişi kaldıktan sonraki bölümün kendisi için hayal kırıklığı olduğunu söyleyen siyah-beyazlı teknik adam, şunları kaydetti:

"Öz güvenimiz var. Belki fazla öz güvenliyiz. Kazandığınız zaman o öz güveni sonuca çevirmek önemli olan. Bugün kalitemiz iyi değildi. Çok fazla topla temas ederek oynadık. Yapmamız gereken, oyunu hızlı oynamaktı. Bazı bölümlerde bunu iyi yaptık. Rakip adam adama markaj yaptı. Küçük dokunuşlarla fazla dripling yapmadan rakibi koşturmamız gerekiyordu. Asıl hayal kırıklığı rakip 10 kişiyken son 15 dakikada oynadığımız oyundu. Öne çıkmaya çalıştık ama çok fazla da geçiş fırsatı verdik rakibe. Önde basarken son 15 dakika beğenmediğim oyun oldu. En kötü oyun değildi ama en kötü maçımız da değildi. Oyuncularımın tutumundan çok mutluyum. Sürekli ileri gitmek istiyorlar. En iyi şekilde çalışan bir oyuncu grubumuz var. Hepsi iyi niyetli. Hepimiz çok pozitifiz. Herkes çok çalışıyor. Bazen kaybediyorsunuz, bu da futbolun içinde var. Reaksiyonun pozitif olması lazım. Bir süreç içindeyiz ve bu süreç içinde başarılı olacağımıza inanıyorum."