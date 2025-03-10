Witkoff: Zelenskiy, Trump'tan özür diledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump'tan bir mektup aracılığıyla özür dilediğini ifade etti.

Witkoff, Zelenskiy tarafından atılan adımın oldukça önemli olduğunu belirtirken, Ukrayna heyeti ile ABD heyeti arasında bu konuda görüşmeler olduğunu ifade etti.

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Witkoff, Zelenskiy'nin mektubunu bir ilerleme olarak nitelendirdi.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere verdikleri demeç sırasında tartışmaya başlamış ve tartışma büyümüştü.

Trump Zelenskiy'i müteşekkir olmamakla ve saygısızlıkla suçlarken, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance de Zelenskiy'e eleştiriler yöneltmişti.

Olayın ardından Zelenskiy, Beyaz Saray'ı terk etmiş ve imzalanması beklenen kıymetli madenler anlaşması da imzalanamamıştı.