Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarını 4 bin TL'ye çıkarıyoruz" dedi
Giriş: 10.03.2025 - 15:18 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:23
Emekli ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltileceği açıklandı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarını 4 bin TL'ye çıkarıyoruz" diyerek yapılacak artışı duyurdu.
Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenen bayram ikramiyeleri, 2024 yılında yüzde 50 artırılarak 3 bin TL'ye yükseltilmişti.
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