Mourinho'nun Talisca planı! Rangers maçında...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 3-1'in rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Rangers ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Anderson Talisca'nın ilk 11'de olup olmayacağına dair son kararını verdi.
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Fenerbahçe, ilk maçta 3-1 mağlup olduğu Rangers ile 13 Mart Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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Sarı lacivertliler, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği kadroyu henüz netleştirmese de bazı isimlerle yakından ilgilendiği gelen haberler arasında.
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Anderson Talisca’nın Rangers maçında 11'de olma ihtimalinin olduğu öğrenildi. İlk maça 46. dakikada dahil olan Talisca, uzaktan şutlarıyla dikkat çekmişti.
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Sol ayağını etkili kullanan tecrübeli oyuncu, rövanş maçında rakibini baskı altına almayı planlayan Mourinho’nun en önemli kozlarından biri olacak.
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Anderson Talisca, bu sezon 10 maçta forma giydi. Bu maçların 4’üne 11’de başlayan Brezilyalı futbolcu, performansıyla beğeni topladı. Deneyimli oyuncu, 4 gole imza attı.
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