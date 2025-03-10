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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho'nun Talisca planı! Rangers maçında... - Futbol Haberleri

        Mourinho'nun Talisca planı! Rangers maçında...

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 3-1'in rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Rangers ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Anderson Talisca'nın ilk 11'de olup olmayacağına dair son kararını verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 15:20 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:20
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        • 1

          Fenerbahçe, ilk maçta 3-1 mağlup olduğu Rangers ile 13 Mart Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        • 2

          Sarı lacivertliler, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği kadroyu henüz netleştirmese de bazı isimlerle yakından ilgilendiği gelen haberler arasında.

        • 3

          Anderson Talisca’nın Rangers maçında 11'de olma ihtimalinin olduğu öğrenildi. İlk maça 46. dakikada dahil olan Talisca, uzaktan şutlarıyla dikkat çekmişti.

        • 4

          Sol ayağını etkili kullanan tecrübeli oyuncu, rövanş maçında rakibini baskı altına almayı planlayan Mourinho’nun en önemli kozlarından biri olacak.

        • 5

          Anderson Talisca, bu sezon 10 maçta forma giydi. Bu maçların 4’üne 11’de başlayan Brezilyalı futbolcu, performansıyla beğeni topladı. Deneyimli oyuncu, 4 gole imza attı.

        • 6
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