Eşini döven şüpheli: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim

Samsun'da olay, dün akşam Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Eyüp D. (39), eşi E.D.’nin (36) evine gitti.

EŞİNİ DÖVÜP KENDİSİNİ İHBAT ETTİ

DHA'daki habere göre burada E.D.’ye hakaret edip, döven Eyüp D., daha sonra kendini ihbar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.