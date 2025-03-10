Eşini döven şüpheli: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim
Samsun'un Canik ilçesinde, uzaklaştırma kararı bulunan 36 yaşındaki eşi E.D.'yi evine gidip döven 39 yaşındaki Eyüp D., tutuklandı. Şüpheli adliyeye sevki sırasında gazetecilere, "Çekin, karımı öldürmedim ama yakında öldüreceğim" dedi
Samsun'da olay, dün akşam Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Eyüp D. (39), eşi E.D.’nin (36) evine gitti.
EŞİNİ DÖVÜP KENDİSİNİ İHBAT ETTİ
DHA'daki habere göre burada E.D.’ye hakaret edip, döven Eyüp D., daha sonra kendini ihbar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan E.D., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Eyüp D. ise emniyete götürüldü.
"KARIMI YAKINDA ÖLDÜRECEĞİM"
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyüp D., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekin, karımı öldürmedim ama öldüreceğim yakında" dedi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli Eyüp D., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.