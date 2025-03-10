Galatasaray Osimhen'le şampiyonluğa koşuyor!

GOL PERDESİNİ AÇMAYI SEVİYOR

Victor Osimhen, attığı 17 golün 7'sinde maçtaki gol perdesini açtı.

Süper Lig'deki 12 müsabakada toplamda 17 kez fileleri havalandıran Osimhen, 7 kez maçtaki ilk golü atan oyuncu oldu. Dört kez galibiyet golünü atan tecrübeli santrfor, 3 kez de takımını öne geçiren golü kaydetti.

Bir golde skorda beraberliği getiren Osimhen, 3 kez de farkı açan golün sahibi oldu.