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        Haberler Dünya Şakayla başlatılan "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasında 300 bin imzaya yaklaşılıyor | Dış Haberler

        Şakayla başlatılan "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasında 300 bin imzaya yaklaşılıyor

        ABD Başkanı Trump'ın "Grönland'ı ABD topraklarına katmak istediği" yönündeki açıklamalarının ardından espri amaçlı başlatılan "California eyaletini Danimarka'ya bağlama" kampanyasına katılan imzacıların sayısı 270 bini aştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 11:45 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:45
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        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın almak istemesine yönelik tartışmalara karşı bir grup arkadaş tarafından espri amaçlı başlatılan "California eyaletini Danimarka'ya bağlama" kampanyasına katılan imzacıların sayısı 300 bine yaklaşıyor.

        Danimarka Krallığı altında otonom bölge statüsündeki Grönland, buzullar eridikçe giderek açığa çıkması öngörülen zengin yer altı kaynakları ve Arktik bölgesindeki jeopolitik önemiyle sık sık gündeme geliyor.

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        Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik ve hatta uluslararası güvenlik için" ihtiyaç duyduğunu söylediği adaya ilişkin açıklamalarıyla Grönlandlı ve Danimarkalı yetkililer başta olmak üzere pek çok kesimin tepkisini topluyor.

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        Bu tepkiler arasında, Danimarka'da bir grup arkadaşın başlattığı ve 270 bini aşkın kişinin imzaladığı "Danimarkalaştırma (Denmarkification)" adlı kampanya, mizahi yaklaşımı ile özellikle ilgi çekiyor.

        Kampanyanın internet sitesinde yer alan açıklamada, Trump'ın Grönland'ı satın alma planına karşılık, California eyaletinin ABD'den satın alınarak Danimarka toprağı haline getirilmesi isteniyor.

        Trump'ın, Demokrat seçmenlerin yoğun yaşadığı California eyaletinin "en büyük hayranı olmadığı" ve "doğru fiyat karşılığında burayı vermeye razı olacağı" belirtilen açıklamada, bu amaç doğrultusunda toplanması hedeflenen tutarın 1 trilyon dolar olduğu ifade ediliyor.

        Sıcak ve güneşli iklimi, teknoloji sektöründeki hakimiyeti, avokado üretimi, sahip olduğu özgürlük ve ülkenin en ünlü eğlence parklarından Disneyland'in bulunması gibi nedenlerle seçildiği kaydedilen California'da yaşayanlar ise sosyal medya platformlarındaki yorumlarında kampanyaya esprileriyle destek çıkıyor.

        Kampanyanın organizatörlerinden Xavier Dutoit, sürecin nasıl başladığını AA muhabirine anlattı, California Üniversitesinden (UCLA) hukuk profesörü Stephen Gardbaum da Danimarkalıların bu girişiminin ABD Anayasası bakımından ne derece mümkün olduğunu değerlendirdi.

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        "TEK AMACIM TRUMP'IN AÇIKLAMALARININ NE KADAR SAÇMA OLDUĞUNU GÖSTERMEKTİ"

        İmza kampanyasının organizatörlerinden Xavier Dutoit, bu fikrin aklına tatil yaptığı sırada gürültücü Amerikalı turistin Trump'ın Grönland planları hakkındaki konuşmalarına kulak misafiri olmasının ardından geldiğini anlattı.

        Dutoit, "O Amerikalı (turist), istikrarlı bir demokrasi olduğunu iddia eden ABD gibi bir ülkenin başkanının, bir başka bağımsız ülkenin toprağını devralmayı teklif etmesinin ya da bu yönde tehditler savurmasının ne derece saçma olduğunu kavrayamamış gibi görünüyordu." ifadesini kullandı.

        Turistin konuşmalarına tanık olduğu günün ertesi sabahı kampanya fikrini hayata geçirmek için internet sayfası açtığını belirten Dutoit, "Tek amacım, Trump'ın Grönland açıklamalarının ne kadar saçma olduğunu göstermekti." dedi.

        Dutoit, ilk birkaç gün arkadaşlarını eğlendirmek için sürdürdüğü kampanyanın, Fransa'dan Orta Doğu'ya, Hindistan'dan Myanmar'a, dünyanın pek çok bölgesinde hızla rağbet gördüğünü anlatarak, "Biraz bunaltıcı oldu. İnanır mısınız, her gün bir ABD eyaletini satın almaya çalışırken gündeme gelmiyoruz." diye konuştu.

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        Kampanyanın California halkından da ilgi gördüğünü belirten Dutoit, ABD'nin diğer bölgelerinden bazı vatandaşların da "eyaletlerinin Danimarka tarafından satın alınması" isteğiyle kendilerine başvurduklarını söyledi.

        Dutoit, "Görünüşe göre imza kampanyası her ne kadar bir espri olarak ortaya çıkmış olsa da Danimarka'nın yaşam tarzı, hukukun üstünlüğü, gerçeklere dayanan siyaseti ve Danimarka'nın hamur işleri düşüncesi pek çok Amerikalının ilgisini çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Komik bulunduğu sürece kampanyaya devam edeceklerini dile getiren Dutoit, işi şakaya vurarak, "Donald Trump'tan henüz ses çıkmadı. Bu, hiç şüphesiz pazarlık taktiği." dedi.

        CALIFORNIA'NIN DANİMARKA'YA BAĞLANMASI MÜMKÜN MÜ?

        California Üniversitesinden (UCLA) hukuk profesörü Stephen Gardbaum, California'nın satın alınmasının mümkün olup olmadığı sorusuna, "Şaşırtıcı derecede karmaşık bir mesele. Var olan bir ABD eyaletini almak ya da satmak üzerine tarihte herhangi bir emsal karar yok." yanıtını verdi.

        ABD, 19'uncu yüzyılda Fransa'dan Louisiana'yı ve Rusya'dan Alaska'yı satın aldığında bu bölgelerin henüz eyalet olmadığını vurgulayan Gardbaum, o dönemde bunların satın alındığı ülkelerle yapılan anlaşmaların ABD Kongresinin onayına tabi olduğunu belirtti.

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        Gardbaum, ABD eyaletlerinin federasyondan ayrılmasına yönelik tartışmaların ülkeyi 1861 ila 1865 yıllarında iç savaşa sürüklediğini hatırlatarak, savaşın ardından Yüksek Mahkeme tarafından verilen ve eyaletlerin bağımsızlık ilan etme hakkı bulunmadığının kesinleştiği "Texas v. White" kararına dikkati çekti.

        Bütün bunlara rağmen bir eyaletin ABD'den ayrılabildiği bir senaryoyu değerlendiren Gardbaum, bunun için söz konusu eyalet, federal hükümet ve muhtemelen diğer eyaletler arasında bir anlaşmaya varılmasının gerekeceğini ifade etti.

        Gardbaum, bu tür bir anlaşmaya varıldığı takdirde bağımsız devlet statüsüne erişen California'nın, bir sonraki aşamada Danimarka gibi başka bir ülkenin parçası olabileceğini de öngördüğünü belirtti.

        Kampanya organizatörlerinin Trump'ın California ile ilişkisine dair görüşleri hakkında da Gardbaum, "Trump, tabii ki California'nın en büyük hayranı değil ancak Trump ve hatta Kongre, kaybedilecek nüfus ve kaynaklar sebebiyle muhtemelen (California'nın federasyondan ayrılmasını) kabul etmezdi." ifadelerini kullandı.

        Gardbaum, ABD'nin en kalabalık nüfusa ve en büyük ekonomiye sahip eyaleti California'nın federasyondan ayrılmasının büyük sonuçlar doğuracağını kaydederek, bu ihtimali şöyle değerlendirdi:

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        "ABD tarihindeki ilk başarılı ayrılma olarak bu, ABD'nin geri kalanını çok daha istikrarsızlaştırabilir. Özellikle kutuplaşmanın çokça arttığı günümüzde mavi ve kırmızı (Demokrat ve Cumhuriyetçi partilere oy veren) eyaletler arasındaki ayrışmayı derinleştirebilir."

        Gardbaum, duruma siyasi partiler penceresinden bakarak, "Cumhuriyetçiler, büyük ihtimalle California'nın federasyondan ayrılmasını sevinçle karşılardı." dedi.

        Kampanyayı imzalayıp imzalamayacağı sorusuna ise Gardbaum, "Bu hiciv niteliğindeki kampanyayı sırf Trump yönetiminden hoşnutsuzluğumu göstermek için imzalayabilirim ancak Danimarka'ya bağlanmak için ciddi ve hukuki bir referandumu imzalar mıydım, emin değilim." yanıtını verdi.

        Gardbaum, seçme hakkı bulunsaydı California'nın Danimarka'nın parçası haline gelmesindense bağımsız olmasından yana oy kullanmayı tercih edebileceğini belirtti.

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