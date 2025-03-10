Spor yazarları Alanyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada hata yapmadı. Spor yazarları, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle yorumladı.
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Spor yazarları, Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
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"DEĞİŞİKLİKLERLE GERÇEK KİMLİĞİNE KAVUŞTU"
İbrahim Yıldız (Habertürk): İlk yarıyı geride kapatan Galatasaray, son bölümde yapılan değişiklikler ile gerçek kimliğine kavuştu. Düşme potasından kurtulmak isteyen Alanyaspor’un gücü Galatasaray’ı yenmeye yetmedi. Maç süresince gol dışında pozisyonları yoktu. Galatasaray, Alanya deplasmanından kayıpsız dönerken, gelecek haftalar için umutlandı. Futbolcular motivasyon olarak iyi bir noktada. Yeter ki, Okan Buruk elindeki kadrodan ideal 11’i sahaya çıkarsın.
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"PSİKOLOJİK BASKIYI F.BAHÇE'YE BIRAKTI"
Levent Tüzemen (Fotomaç): Barış'ın yarattığı iki pozisyonda Galatasaray iki gol buldu. Özellikle Osimhen'in attığı kafa golü sonrası armayı öpmesi taraftarları çılgına çevirdi. İlk yarıda rakip kaleye gitmekte zorlanan Galatasaray, ikinci yarı Alanya ceza alanına daha fazla girdi. Galatasaray eğer Alanya'da takılsaydı şampiyonluk yarışında kesin çıkmaza girerdi. Geriden gelip maçı çevirmek ve üç puanı kazanmak hem Galatasaray'ın avantajını elinde tutmasını sağladı hem de Fenerbahçe'nin bay olduğu hafta 7 puanlık farkı yakalayarak rakibin kucağına psikolojik baskıyı bıraktı. Okan Buruk, bu galibiyetten ders almalı, kadro seçimlerinde isimlere göre hareket etmemeli, Galatasaray'ın oyun hafızasına göre davranmalı.
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"G.SARAY İPTEN DÖNDÜ"
Ahmet Çakar (Sabah): G.Saray ipten döndü. Bu dönüşün baş sorumlusu Osimhen'dir. Eğer G.Saray şampiyon olacaksa ve hâlâ şampiyonluğun favorisiyse bunun başrol oyuncusu Osimhen'dir! İlk yarıya bakıyoruz; G.Saray diye bir takım yok. Tempo düşük, bol pas yapıyorlar ama üretilen pozisyon sıfır! Bu arada G.Saray da golü yiyip ilk yarıyı mağlup kapattı. İkinci yarı başta Okan Buruk sonra tüm G.Saraylı oyuncular ve en önemlisi Osimhen, pabucun çok pahalı olduğunu anladılar. İkinci yarı G.Saray istenen baskıyı kuruverdi. Bu tür maçlarda favorinin ikinci yarının başında bulduğu gol, maçı döndürmek için çok önemlidir. Öyle de oldu. Barış uzaktan vurdu, top kaleci Ertuğrul'dan döndü, Osimhen tamamladı, top Alanyaspor defansına çarpıp beraberlik golü geliverdi. Bu gol psikolojik olarak G.Saray'ı rahatlattı, Alanya'yı paniğe sevk etti. G.Saray sonrasında fazla pozisyon buldu ve bunlardan birinde Osimhen'in alıştığımız kafa gollerinden biri geldi. G.Saray çok şey kaybedeceği maçı çevirdi. Osimhen'in hırsı ve reaksiyonu çok önemliydi.
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"3 PUAN ALMASINI BİLDİ"
Evren Turhan (Takvim): Bir türlü hücumda etkili olamadı Galatasaray. Bu durum geçen haftalarda yaşadığı sıkıntıların aynısıydı. Topun Galatasaray'da olmasının bir önemi yok. Pozisyon üretmekte ciddi sıkıntılar vardı. Galatasaray üç tane orta saha ile oynadığı zaman çoğalamadı. Bunun da sıkıntısını ciddi derecede yaşadı. Oyunun hakimiyken golü de yedi. Frankowski takıma alışamadı. İkinci yarı Yunus hamlesi iyiydi. Barış ilk yarıdaki gibi değildi... Milli futbolcu ikinci devrede Osimhen'e golü attırdı. Gerçekten Osimhen takımın her şeyi. Tek mücadele eden oyuncuydu. Morata etkili değildi. Galatasaray kırılma maçlarında kazanmasını biliyor. Belki sahada iyi bir futbol yoktu ama 3 puanı almasını bildiler.
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"RİSKLİYDİ AMA GALİBİYETİ GETİRDİ"
Mustafa Çulcu (Fotomaç): Her iki takımda oyuna çok temkinli başladı. Sabırla rakibin üstüne gelmesini bekleyip, kontratakla gol bulmak istediler. Alanyaspor, Cordova, Sporar hatta Yusuf ile kontratak kovaladı. Çabuk kullanılan serbest vuruşla Galatasaray'ı gafil avladılar ve ilk şutta golü buldular. Golden sonra Sara, Morata'nın yerine on numara pozisyonuna geçti. Vilhena etkiliydi. Galatasaray, beşli ve kalabalık Alanya savunması merkezden açmakta zorlandı. Morata'yı oyunda bırakıp Lemina'yı çıkarıp hücumda bir fazla olma hamlesi riskti ama galibiyeti getirdi.
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"NAMAĞLUP OLMASI TESADÜF DEĞİL"
Ali Gültiken (Sabah): Bu kadar çalkantılı dönemde deplasmanda geriye düştükten sonra buna reaksiyon gösterebilmek ve kazanacak golleri atabilmek hem tecrübe hem de kalite gerektiriyor. G.Saray bunlara sahip. Osimhen'in, Sanchez'in, Torreira'nın, Muslera'nın oyun liderliğinde G.Saray ayakta kalmayı başarabilen bir ekip. Zor bir testti fakat ligde namağlup gelmenin tesadüf olmadığını kazanarak gösterdiler.
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