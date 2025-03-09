Mustafa Denizli: Galatasaray'da sinerji üretimi düşük

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. GAIN Park'taki mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Galatasaray oldu.

Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli, HT Spor ekranlarındaki Köşe Vuruşu programında karşılaşmayı değerlendirdi.

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İşte Denizli'nin yorumları:

"Ligde düşme mücadelesi veren bir ekiple, şampiyonluğun favorisi lider konumdaki takımı karşı karşıya geliyor ve futboldan hiçbir keyif almıyorsunuz. Kazanıp kazanmaması önemli değil, netice bir yerde önemli tabii..."

📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: Düşme mücadelesi veren bir ekiple lider olan takım karşı karşıya geliyor ve hiç keyif almıyorsun. pic.twitter.com/X4TTnjPo6t — HT Spor (@HTSpor) March 9, 2025

"GALATASARAY'DA SİNERJİ ÜRETİMİ DÜŞÜK"

"Galatasaray son birkaç haftadır taraftarı mutlu eden oyundan uzak. Sinerji üretimi düşük. Neticede böyle maçlarda, Anadolu takımları; Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlara oyunun başlarında gol bulursa oyunun sonunu getirmeleri çok zor. O psikolojiyi hissetmeye, yaşamaya başlıyorlar. Dolayısıyla Galatasaray'ın hem kendi içinde yaşadığı durumdan dolayı hem de rakibinin golden sonraki düşüncesi açısında maçı kazanma şansı ki birkaç pozisyon da geldi. Alanya Yusuf'la pozisyonları değerlendiremedi. Kalite farkı ortaya çıkıyor bunu belki oyuna ağırlığını koyarak hissetmiyorsun ama gelen pozisyonları değerlendirerek hissedebiliyorsun."

📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: Galatasaray son birkaç haftadır taraftarı mutlu eden oyundan uzak. Sinerji üretimi düşük. pic.twitter.com/3grIGVypYG — HT Spor (@HTSpor) March 9, 2025

"FİKSTÜR GALATASARAY'IN ALEYHİNE GÖZÜKÜYOR"

"Psikolojik tarafı şu. Burada bu kadar değişikliğe lüzum varsa peki bu takım rakibine ilk yarı sonunda 8 puan farkı nasıl yaptı? Eğer bu takımın yüzde 40'ı yüzde 50'si değişecekse eğer bu değişikliği yapıyorsan şu anda 8 puanlık farkın 12-13 puan olması lazım ama tam tersi aradaki puan farkı yarıya düştü. Yani bu Fenerbahçe'nin kazanmasından kaynaklanan bir kapanma değil. Bu kapanma, Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Galatasaray'ın kazanamamasından ortaya çıktı. Fikstür mutlak surette hala Galatasaray'ın aleyhine gözüküyor. Yaklaşık 10 civarı maçtan kolay sanılabilecek maç Alanyaspor maçıydı ama sanıldığı kadar kolay geçmediğini gördü.

📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: Eğer bu takımın %40'ı, %50'si değişecekse... Bu kadar değişikliğe gerek varsa, bu takım rakibine ilk yarı sonunda 8 puan farkı nasıl yaptı? Eğer bu değişikliği yapıyorsan şu anda farkın 12-13 puan olması lazım. Ama puan farkı biraz kapandı. Bu… pic.twitter.com/3QzlxDHY1V — HT Spor (@HTSpor) March 9, 2025