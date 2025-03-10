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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Hakem beni korkuttu! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: Hakem beni korkuttu!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda kazanılan Alanyaspor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, ilk yarının sonunda yaşanan olayı da anlattı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.03.2025 - 00:07 Güncelleme: 10.03.2025 - 00:07
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'la karşılaştı. Sarı-kırmızılılar geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak ligdeki namağlup serisini sürdürdü.

        • 2

          Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mücadeleyi değerlendirdi.

        • 3

          Okan Buruk açıklamasında, "Çok kritik bir maç oynadık. Bu dönemdeki maçların hepsi çok önemli. Maçlara hazırlanırken stres var mı, var. Geçen hafta aldığımız beraberlik sonrası ufak tefek baskıları hissediyorsunuz oyuncuların üzerinde. Özellikle bugün bizim için zor olan şeylerden biri rakibimiz hep 4'lü oynadı, ilk defa 3'lüye döndü. Yunus'la başladık ikinci yarıya. İlk attığımız gol sonrasında daha sakin kaldık. 3 ve 4. golü bulabilirdik. Keşke atabilseydik." dedi.

        • 4

          "HAKEM BENİ KORKUTTU"

          "2-1'den sonra 3-4'ü bulabilirdik. İkinci yarıdaki oyun bizi mutlu etti. 3-4'ü bulsak psikolojik olarak daha iyi olabilirdi. Cuma günü Antalya maçı var, ona hazırlanacağız. Yeni gelen oyuncular var, adapte oluyorlar. Buraları kazanarak geçmek, değişiklikleri de doğru yaparsak daha çok gol atacağız. Osimhen ve Morata çok fazla oynamadılar. Sağ bek ve sol bek yeni. Lemina ilk yarı oynadı. İkinci yarı sarı kartlı oyunculara dikkat ettim. Hakemin çok sarı kart göstermesi beni korkuttu. Ahmed hiçbir şey yapmadan sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. İkinci sarıdan kırmızıyı önlemek istedim."

        • 5

          KORİDORDA YAŞANANLAR

          Okan Buruk ilk yarının ardından yaşananlarla ilgili, "Eleştirmek istemiyorum ama koridor girişi o kadar kalabalık ki.... Güvenlik görevlileri iki takımdan daha çok. Dar bir giriş, bir şey yokken var gibi oldu. Oradaki karışıklık..." açıklamasında bulundu.

        • 6

          "UYANDIRMAK GEREKİYOR"

          "Bazen uyandırmak gerekiyor takımı. Ben de konuştum, oyuncular da konuştu. Rakibin pozisyon olmadan öne geçmesi... Uyandık. 1-1'den sonra sakin ve güvenli oynadık. Bazı bölümlerde uzun top da oynamaya başladık. Osimhen sahada olunca, oyuncunun aklında Osimhen'e uzun top oluyor. Kısa çözümler varken... Opsiyonlar yaratmaya çalışıyoruz. Bunu daha çok kullanabilirdik. Uzun topları da çok kullandık. İkinci yarı uyandığımız ve oyun içerisinde girdiğimiz bir maç oldu."

        • 7
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