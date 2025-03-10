Otomotiv sektöründe ABD alarmı

Kasım 2024'teki ABD Başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından, ABD'nin yeni yönetimden otomotiv üreticilerine yönelik beklenen 'korumacı' kararlar gelmeye başladı.

Öyle ki, Başkan Trump, Meksika ve Kanada'dan ABD'ye ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulaması başlattı. Bu uygulama her ne kadar sonradan 1 ay süre ile ertelense de, ABD pazarında varlık gösteren birçok otomobil markası şimdiden planlarını yeni tarifeye göre güncellemeye başladı.

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Trump, söz konusu adımın 'kısa dönemli bir düzenleme' olduğunu, Amerikan otomobil üreticilerine zarar vermemek adına bu adımın atıldığını söylese de, hangi otomobil üreticilerinin ABD'nin yeni gümrük vergilerine tabi olacağı henüz net değil.

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Öyle ki, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'den önceki hafta yapılan açıklamada, Kuzey Amerika'da üretilen araçların ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalatlara uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerinden büyük ihtimalle muaf tutulacağı bildirildi.

Fakat, Volkswagen Grubu'nun ana markası Volkswagen haricinde grubun ABD'de faaliyet gösteren diğer markaları Audi ve Porsche'nin ABD'de üretim üssü yok. Volkswagen'in de ABD'deki satışlarının önemli bir bölümü Meksika'daki fabrikada üretilen araçlardan oluşuyor. Dolayısı ile, Alman otomobil üreticisinin Trump'ın vergilerinden nasıl kaçacağı şimdiden ayrı bir merak konusu.

BMW'DEN 'PAHALILIK' TEPKİSİ

Bir diğer Alman otomobil markası BMW de, Trump'ın yeni kararlarından olumsuz etkilenecek şirketler arasında bulunuyor. Öyle ki, BMW kaynakları şirketin Kuzey Amerika'da üretilen araçlarının ticaret anlaşmasının kurallarına uymadığını ve bunun da yüksek vergilere maruz kalmak anlamına geldiğini vurguluyor.

BMW'den ismi açıklanmayan bir şirket sözcüsü, Alman markanın ABD'deki satışlarının yaklaşık yüzde 10'unun Meksika'dan ithal edildiğini bildirdi. Reuters'a konuşan sözcü, "Sonuç olarak, müşterilere zarar veriyorlar, ürünleri daha pahalı ve daha az yenilikçi hale getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

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2024'te Türkiye pazarından çıkan Japon otomobil üreticisi Mazda ise, Trump'ın kararlarına rağmen iyimserliğini koruyor. Mazda'dan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki 30 gün boyunca Meksika'da üretilen Mazda3 ve CX-30'un tarifelere tabi olmayacağına inanıyoruz, ancak yönetimden nihai ve kesin bir rehberlik de bekliyoruz" denildi.

Trump tarafından imzalanan son kararlara göre, Meksika'dan ABD'ye yapılan ithalat, 2020 ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'na (USMCA) uyan şirketlere bir ay süreyle yüzde 25 gümrük vergisinden muaf tutulma hakkı tanınıyor. KANADA VE MEKSİKA'DAKİ ÜRETİMİN YÜZDE 70'İ ABD'YE GİDİYOR Kanada ve Meksika'da yaklaşık 5.3 milyon otomobil ve hafif ticari araç üretiliyor ve bunların yaklaşık yüzde 70'i doğrudan ABD pazarına gidiyor. ABD'de üretilen araçların çoğunda ise, Kanada veya Meksika'dan tedarik edilen bileşenler kullanıyor. Bu bileşenlere de gümrük vergisi uygulanmasının ABD'de üretilen araçların maliyetleri artıracağı kaydediliyor. ABD'nin 2024'te Kanada ve Meksika'dan yaklaşık 3.6 milyon otomobil ve hafif ticari araç ithal ettiği ve bunun da ABD'de satılan tüm araçların yüzde 22'sini oluşturduğu da kayıtlara yansımış durumda. Açıklanan veriler, Meksika'nın, Japonya, Güney Kore ve tüm Avrupa'yı geçerek ABD'nin otomotiv ithalatının zirvesinde olduğunu gösteriyor. REKLAM Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) rakamlarına göre, 2023 yılında Alman üreticiler Meksika'da 716 bin binek otomobil üreterek yeni bir rekor kırmışlardı. Ford ve General Motors yaklaşık 100 yıldır Kanada ve Meksika'da üretim yaparken, Volkswagen de 1967'den bu yana Meksika'da araç üretiyor. Nissan, Stellantis, Honda, Toyota ve Hyundai gibi otomobil üreticilerinin de Trump'ın gümrük vergilerinden olumsuz etkilenmesi beklenen firmalar arasında yer alıyor. 'ALMANLARIN AMERİKAN ŞİRKETLERİ OLMASINI İSTİYORUM' ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin henüz başında aldığı kararlar, otomotiv sektörünü şimdiden derinden sarsmış görünüyor. Fakat, yaşananlar henüz buzdağının görünen kısmı olabilir. Trump'ın Ekim 2024'te Georgia'daki bir mitingde destekçilerine hitaben, "Alman otomobil şirketlerinin Amerikan otomobil şirketleri haline gelmesini istiyorum" açıklamasını hatırlanacak olursa, ABD'nin yeni yönetiminin önümüzdeki dönemde otomotiv sektörüne yönelik yeni adımlar atması sürpriz olmayacaktır.