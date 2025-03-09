Defne Samyeli, evlilik kriterlerini açıkladı

Defne Samyeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kıbrıs'ta sahne aldı. Samyeli, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ORMANDA BULUNDU VE VEFAT ETTİ"

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• Kadın haklarıyla ilgili bir şeyi değiştirebilseniz bu ne olurdu?"

Değiştirmek isteyeceğim çok şey var. Yakın zamanda bir kız kardeşimiz ormanda bulundu ve vefat etti. Kadınların içinde bulunduğu hayat şartlarında yaşadıkları sıkıntılar ve duygu hallerini düşündüğümüzde hepimizin çok yaralı olduğunu görüyoruz. Aslında kadın - erkek, hepimiz yaralıyız. Bu olay, hayatın iniş çıkışlarında kadınların daha çok zorlandığını gösteriyor. Biz kadınlar, en azından birbirimize sahip çıkmalıyız. Kadınlara çok şefkatsiz davranılan bu dünyada, biz birbirimize bu şefkati sunabilelim. Tüm kadınlara daha fazla sabır, güç ve neşe diliyorum.

"ERKEKLERDEN DAHA ÇOK ÇALIŞMAK VE BAŞARILI OLMAK ZORUNDA KALDIM" • Kadın olmanın zorluklarına sık sık şahit oluyoruz. Sizin hayatınızda yaşadığınız spesifik bir olay oldu mu?" Olmaz mı? Çocukluğumdan beri yaşadığım çok şey oldu. Meslek hayatım boyunca çoğu zaman, eşit miktarlarda para alabilmek için, erkeklerden daha çok çalışmak ve başarılı olmak zorunda kaldım. Bizim yaptığımız işler daha az değerliymiş gibi görüldü. Hakkımı arayıp, dik durduğum zaman bazı yöneticilerim tarafından dışlandım. Bu durumlardan daha büyüyerek ve güçlenerek çıkmak zorunda kaldım. Bunun dışında bir çok zorluk yaşadım ve yaşamaya devam ediyorum.

REKLAM "EVLİLİK İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY GÜVEN" • Doğru kişiyi bulursam 24 saatte evlenirim" demiştiniz. Evlenmek için kriteriniz neler? Çok genç yaşta evlenip anne olduğum ve evlilik hayatını uzun uzun yaşadığım için evlilikle ilgili bir çok konuda tatmin oldum. Bu saatten sonra, hayatıma çok farklı bir boyut kazandıracaksa biriyle evli olabilirim. Şu anda benim için en önemli olan elbette ki aşk ama güven çok daha önemli. Arkadaşlığı sağlayabilmek ve hayatın içinde önceliklerimizin aynı olması da önemli.

"EN ÖNEMLİSİ BEYNİ ÇALIŞTIRMAK" • Genetiğinizle alakalı bazı araştırmalar da yapıldı. Genetiğinizin güzelliğinizi zaman aşımına uğratmadığı aşikar. Peki sizin zamanı yavaşlatmak için sıra dışı formülleriniz var mı? Başkalarına, hatta kızlarıma da sıra dışı ama bana çok normal gelen rutinlerim var. Uyanır uyanmaz kuru fırçayla vücudumu fırçalarım. Sonra soğuk suyla duş alırım. Biraz canım sıkılırsa ya gider spor yaparım, ya yüzüme bakım yaparım ya da yüzümü çalıştırırım. Bu benim hobim... Hareket ilaçtır. Hareketli olursanız 20'li ve 70'li yaşlarınız arasında fiziksel bir farklılık olmaz. Vücut gereğini yapıyor. Bir de en önemlisi akıl sağlığını yerinde tutmak ve beyni çalıştırmak.