Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Defne Samyeli, evlilik kriterlerini açıkladı

        Defne Samyeli, evlilik kriterlerini açıkladı

        Defne Samyeli, Kıbrıs'ta sahneye çıkmadan önce verdiği mini röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. O açıklamalardan biri, evlilik kriterleri hakkında oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 17:13 Güncelleme: 09.03.2025 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Defne Samyeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kıbrıs'ta sahne aldı. Samyeli, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "ORMANDA BULUNDU VE VEFAT ETTİ"

        • Kadın haklarıyla ilgili bir şeyi değiştirebilseniz bu ne olurdu?"

        Değiştirmek isteyeceğim çok şey var. Yakın zamanda bir kız kardeşimiz ormanda bulundu ve vefat etti. Kadınların içinde bulunduğu hayat şartlarında yaşadıkları sıkıntılar ve duygu hallerini düşündüğümüzde hepimizin çok yaralı olduğunu görüyoruz. Aslında kadın - erkek, hepimiz yaralıyız. Bu olay, hayatın iniş çıkışlarında kadınların daha çok zorlandığını gösteriyor. Biz kadınlar, en azından birbirimize sahip çıkmalıyız. Kadınlara çok şefkatsiz davranılan bu dünyada, biz birbirimize bu şefkati sunabilelim. Tüm kadınlara daha fazla sabır, güç ve neşe diliyorum.

        "ERKEKLERDEN DAHA ÇOK ÇALIŞMAK VE BAŞARILI OLMAK ZORUNDA KALDIM"

        • Kadın olmanın zorluklarına sık sık şahit oluyoruz. Sizin hayatınızda yaşadığınız spesifik bir olay oldu mu?"

        Olmaz mı? Çocukluğumdan beri yaşadığım çok şey oldu. Meslek hayatım boyunca çoğu zaman, eşit miktarlarda para alabilmek için, erkeklerden daha çok çalışmak ve başarılı olmak zorunda kaldım. Bizim yaptığımız işler daha az değerliymiş gibi görüldü. Hakkımı arayıp, dik durduğum zaman bazı yöneticilerim tarafından dışlandım. Bu durumlardan daha büyüyerek ve güçlenerek çıkmak zorunda kaldım. Bunun dışında bir çok zorluk yaşadım ve yaşamaya devam ediyorum.

        REKLAM

        "EVLİLİK İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY GÜVEN"

        • Doğru kişiyi bulursam 24 saatte evlenirim" demiştiniz. Evlenmek için kriteriniz neler?

        Çok genç yaşta evlenip anne olduğum ve evlilik hayatını uzun uzun yaşadığım için evlilikle ilgili bir çok konuda tatmin oldum. Bu saatten sonra, hayatıma çok farklı bir boyut kazandıracaksa biriyle evli olabilirim. Şu anda benim için en önemli olan elbette ki aşk ama güven çok daha önemli. Arkadaşlığı sağlayabilmek ve hayatın içinde önceliklerimizin aynı olması da önemli.

        "EN ÖNEMLİSİ BEYNİ ÇALIŞTIRMAK"

        • Genetiğinizle alakalı bazı araştırmalar da yapıldı. Genetiğinizin güzelliğinizi zaman aşımına uğratmadığı aşikar. Peki sizin zamanı yavaşlatmak için sıra dışı formülleriniz var mı?

        Başkalarına, hatta kızlarıma da sıra dışı ama bana çok normal gelen rutinlerim var. Uyanır uyanmaz kuru fırçayla vücudumu fırçalarım. Sonra soğuk suyla duş alırım. Biraz canım sıkılırsa ya gider spor yaparım, ya yüzüme bakım yaparım ya da yüzümü çalıştırırım. Bu benim hobim... Hareket ilaçtır. Hareketli olursanız 20'li ve 70'li yaşlarınız arasında fiziksel bir farklılık olmaz. Vücut gereğini yapıyor. Bir de en önemlisi akıl sağlığını yerinde tutmak ve beyni çalıştırmak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #defne samyeli
        #evlilik
        #Defne Samyeli, evlilik kriterlerini açıkladı

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        "Aşk her an her yerde"
        "Aşk her an her yerde"
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Habertürk Anasayfa