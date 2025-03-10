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        Haberler Gündem 3. Sayfa GÜNDEM | Ahmet Ali Cebesoy 37 yaşındaydı, ölümle biten halı saha maçı | Son dakika haberleri

        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!

        Aydın'da, kurye olarak çalışan ve arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken kalp krizi geçiren 37 yaşındaki Ahmet Ali Cebesoy hayatını kaybetti. Cebesoy'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi İzmir'e gönderildi. Öte yandan halı sahadaki güvenlik kameralarının çalışmadığı öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.03.2025 - 09:18 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:47
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        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir kargo şirketinde çalışan Ahmet Ali Cebesoy (37), arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçına gitti.

        MAÇ SIRASINDA FENALAŞTI

        AA ve İHA'daki habere göre, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan Ahmet Ali Cebesoy bir anda fenalaşıp yere yığıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cebesoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        CENAZESİ İZMİR'E GÖNDERİLDİ

        Ahmet Ali Cebesoy’un cenazesi defnedilmek üzere memleketi İzmir’e gönderildi. Öte yandan halı sahadaki güvenlik kameralarının çalışmadığı öğrenildi.

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        #Aydın
        #Son dakika haberler
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