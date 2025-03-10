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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Kabine Toplantısı'nda gündem başıboş sokak hayvanları ve bayrak ikramiyeleri | Son dakika haberleri

        Kabine Toplantısı'nda gündem başıboş sokak hayvanları ve bayrak ikramiyeleri

        Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Konya'da başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 2 yaşındaki Rana El Selci'nin hayatını kaybettiği olay sonrasında alınacak yeni tedbirler masada olacak. Emeklilerin bayram ikramiyesindeki artış da yine toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 10.03.2025 - 09:09 Güncelleme: 10.03.2025 - 09:09
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        Kabine toplanıyor
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        Kabine, iki hafta aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’da başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 2 yaşındaki Rana El Selci'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili net mesajlar verdi. Soruşturma için müfettişler görevlendirildi. Kabine toplantısında bu konunun bir kez daha tüm yönleriyle gündeme alınması bekleniyor.

        BAYRAM İKRAMİYELERİ

        Emeklilerin gözü kulağı Kabine toplantısında olacak. Bayram ikramiyelerinde artış yapılması için bir kanuni düzenleme gerekiyor. Kabine toplantısında ayrıntılar masada olacak.

        SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

        Suriye'de güvenlik güçlerinin, devrik rejim yanlılarına yönelik operasyonu sürüyor. Lazkiye, Tartus ve Humus'ta çatışmaların devam ettiği yönünde bilgiler geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine üyeleri Suriye'deki son durumu ele alacak.

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