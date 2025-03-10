Emeklinin yazlığına vergi muafiyeti uygulanmaz

Meskenler her için her yıl büyükşehir belediye sınırlarında binanın emlak vergisine esas değerinin binde 2’si, diğer belediyelerde ise binde 1’i oranında emlak vergisi alınıyor. Emlak vergisinin birinci taksiti ödeme süresi mart ayında başladı. Birinci taksit ödemeleri mayıs ayı sonuna kadar yapılabilecek. İkinci taksit ise kasım ayında ödenecek.

SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

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Türkiye genelinde 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip engelliler, herhangi bir gelirlerinin bulunup bulunmamasına ve engellilik oranına bakılmaksızın emlak vergisinden muaf tutulurlar.

Engellilerin yanı sıra hiçbir geliri olmayan vatandaşlar ile gelirleri sadece emekli, dul ve yetim aylığından ibaret olanlar, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimlerinin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutlarından emlak vergisi alınmaz.

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Bu kişilerden tek konutta hissesi bulunanlar, hisselerine ait emlak vergisi tutarından muaf tutulurlar. Örneğin bir evde yüzde 50 hissesi bulunan bir emekli üzerine kayıtlı başka bir evi yoksa evin emlak vergisinin yarısı oranında muafiyetten yararlanır.

BİZZAT OTURMA ŞARTI BULUNMUYOR

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için konutta bizzat oturma şartı aranmıyor. Konutun kiraya verilmeden boş tutulması, kiraya verilip kirada oturulması, bedel ödenmeksizin aile üyeleri tarafından daimi olarak kullanılıyor olması vergi muafiyetinden yararlanmaya engel teşkil etmez.

Sahip olduğu konutunun yanı sıra miras kalan başka bir evde hissesi olanlar ise emlak vergisi muafiyetinden yararlanamazlar.

YAZLIK İÇİN VERGİ MUAFİYETİ UYGULANMAZ

Yazlık evi olan emekliler mesken olarak kullandıkları ev için muafiyetten yararlanamaz. Yazlıktan başka evi olmayan emeklilerin yazlık eve vergi muafiyetinden yararlanabilmesi için sürekli ikamet ediyor olması gerekir. Bunun için yazlıkta sürekli oturulduğunun elektrik, doğalgaz ve su faturası gibi belgelerle kanıtlanması gerekir.

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ÇALIŞAN EMEKLİYE VERGİ MUAFİYETİ YOK

Emeklilerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için herhangi bir işte çalışmamaları, 2024 yılında elde ettikleri faiz, temettü gibi sermaye iradı gelirlerinin 230 bin lirayı aşmaması gerekir. Gelir getirmeyen dükkan, arsa ve araziye sahip olmak emlak vergisi muafiyetinden yararlanmaya engel teşkil etmez.

Emekli olduktan sonra sigortalı bir işte çalışmaya devam eden emeklilere emlak vergisi muafiyeti uygulanmaz. Bu kişilerin muafiyetten yararlanabilmeleri için çalışmayı bırakmaları gerekir. 2024 YILINDA EMEKLİ OLANLAR BU YIL MUAFİYETTEN YARARLANACAK İlk defa emekli olanlar, emekli oldukları tarihi izleyen yıldan itibaren emlak vergisi muafiyeti hakkından yararlanırlar. 2024 yılında emekli olanlar bu yıldan itibaren muafiyetten yararlanmaya başlayacaklar. Emeklilik dilekçesini aralık ayında verenlerin emekli aylığı ocak ayında bağlandığı için onlar 2026 yılından itibaren emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilecekler. REKLAM Geçmiş yıllarda emekli olduğu halde sahip olduğu 200 metrekareden küçük tek konutu için emlak vergisi muafiyetinden yararlanmamış olanlar, başvuru yapmaları halinde son beş yıl için emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilirler. EMEKLİLERİN MUAFİYET İÇİN BAŞVURU YAPMASI GEREKİR Emekli olanların ilk defa emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için bağlı bulundukları belediyeye başvuru yapmaları gerekiyor. Bunun için “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form” doldurularak belediyeye verilmelidir. Belediyeler, emeklilerden form dışında başka bir belge talep etmezler. 200 METREKARE HESABINA BİNANIN ORTAK KULLANIM ALANI DA DAHİL EDİLİR Konut olarak kullanılan binanın veya dairenin dıştan dışa yüzölçümü yapılarak brüt alan bulunur. Dıştan dışa ölçüm yapılamayan hallerde dairenin net kullanım alanı üzerinden brüt metrekare hesaplanır. Net kullanım alanına yüzde 25 ilave edilir. Site veya apartmanlar gibi kömürlük, çamaşırlık, sığınak, kapıcı ve kalorifer daireleri, garaj gibi eklentilerin arsa payına dahil edildiği binalarda 200 metrekare hesabında bu alanlar da dikkate alınır.