Herkes konuştu, Mahassine Merabet sessiz kaldı
İhanet iddiaları, ortalığı yangın yerine döndürmüşken, Mahassine Merabet, sessizliğini koruyor. Cenk Torun, peşi sıra "İhanet yok" açıklamalarına rağmen Merabet'in sessiz kalması, bir yıl önce paylaştığı ve hâlâ sosyal medya sayfasında duran bir fotoğraf zihinleri kurcalıyor
Cenk Torun'un rol arkadaşı 26 yaşındaki Fas'lı Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığına dair iddialar, geçtiğimiz hafta en çok dikkat çeken haberlerin başında yer aldı.
Cenk Torun - Mahassine Merabet
Bunda da Cenk Torun'un eşi Nevin Torun, ihanet gerekçesiyle boşanma davası açıp 40 milyon lira tazminat talep etti.
Cenk Torun - Nevin Torun
Cenk Torun, söz konusu ihanet iddiasına; "İstemeden gündemin bir parçası oldum. Partnerim ve benimle ilgili gündeme gelen iddialar tamamen asılsızdır" şeklinde açıklamada bulundu.
Dizinin oyuncusu Züleyha Hamza ile yönetmen asistanı Arya Çevik'in, 'yasak aşkı' doğrulayan nitelikte açıklamalarda bulundu.
Mahassine Merabet'in kırmızı gül emojili "Sürpriz" notlu geçtiğimiz yılki paylaşımı dikkat çekici.
Züleyha Hamza; "Kadın; kadının bazen yurdu, bazen kurdudur. Tam olarak öyle bir durum... Böyle bir şeye şahit olmak benim için çok kötü bir şey. Sete başladığım ilk gün Cenk Torun'un evli olduğunu bilmiyordum. Hiçbir sette, başrol oyuncularının aynı odada kaldığını görmedim. Hiç bu kadar yakın partner görmedim. Sevgili olduklarını düşündüm. Onun için normal bir durum olarak karşıladım. Ta ki Nevin Torun ve oğlu sete gelene kadar... Nevin hanımı görünce çok şaşırdım ve bu beni çok üzdü. Bir kadın olarak bu duruma şahit olmak çok kötü. Bir kadın, bir kadına bunu yapmamalı” dedi.
Ayra Çevik ise şunları söyledi; "Birlikte kaldıkları bir oda vardı. Bazen kitli oluyordu. Bir gün kapıyı çalıp girmeme rağmen çok büyük tepki aldım. Neden çıkıştıklarını bilmiyorum. Mahassine Merabet’in haklı veya haksız Cenk Torun tarafından çok kez korunup benim üstüme gelindiğine şahit oldum."
Cenk Torun'un annesi olan ünlü şarkıcı Nurdan Torun da bir açıklamada bulunarak; "Eskiden çok acı çekmiş ruh, bugün güçlü bir umursamamayı seçecektir" oğluna destek verdi.
Sosyal medya hesabı Cenk Torun ile olan fotoğraflarla bezeli olan Mahassine Merabet'in sessiz kalması dikkat çekerken zihinlerde "Acaba" düşüncesinin filizlenmesine neden oldu.