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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor - 10 Mart Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer bölgeler parçalı ve az bulutlu olacak. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının daha da artması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 07:44 Güncelleme: 10.03.2025 - 07:44
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        Güneydoğuda yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimler yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Marmara, Ege ve Karadeniz ile doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Güneşli 16°

        Ankara

        Güneşli 20°

        İzmir

        Güneşli 20°

        Antalya

        Güneşli 19°

        Trabzon

        Güneşli 13°

        Bursa

        Güneşli 19°

        Adana

        Kısmen Güneşli 23°

        Diyarbakır

        Parçalı Bulutlu 19°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 18°

        Ağrı

        Güneşli

        Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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