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        Haberler Dünya Kanada Başbakanı Justin Trudeau yerine o geçecek: Mark Carney Liberal Parti'nin yeni lideri oldu | Dış Haberler

        Kanada Başbakanı Justin Trudeau yerine o geçecek: Mark Carney Liberal Parti'nin yeni lideri oldu

        Yaklaşık 10 senedir Kanada Başbakanlığı görevini yürüten Justin Trudeau'nun son dönemde artan memnuniyetsizlik sonucu istifa etmesi üzerine Liberal Parti de liderlik yarışını kazanan isim Mark Carney oldu. Partinin yeni lideri seçilen Carney, ilk açıklamasında ABD Başkanı Trump'ı hedef aldı ve "Amerika, Kanada değil. Kanada hiçbir zaman, hiçbir şekilde Amerika'nın bir parçası olmayacak." dedi. Geçmişte Kanada Merkez Bankası ve İngiltere Merkezi Bankası'nda başkanlık görevi yapan Carney'nin siyasi bir tecrübesi bulunmuyor. Bugünden itibaren ise partisini 20 Ekim'e kadar yapılması planlanan genel seçime hazırlayacak.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 10.03.2025 - 07:39 Güncelleme: 10.03.2025 - 07:58
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        Kanada'da Trudeau yerine geçecek isim belli oldu
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        Kanada'da eski Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, iktidardaki Liberal Partinin liderlik yarışını kazandı.

        Carney, Liberal Partinin başkanlık seçiminde ilk turda oyların yüzde 85,9'unu alarak partinin yeni lideri seçildi.

        Carney, sonuçların belli olmasının ardından yaptığı konuşmada, ABD yönetiminin izlediği “51. eyalet" söylemine atıfta bulunarak, Amerikalıların, ”(Kanada’nın) kaynaklarını, suyunu, toprağını istediğini” söyledi.

        "Amerika, Kanada değil. Kanada hiçbir zaman, hiçbir şekilde Amerika'nın bir parçası olmayacak.” diyen Carney, Kanada’nın mozaik bir ülke olduğunu savundu.

        Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yerini alacak olan Carney, partisini bu yıl 20 Ekim'e kadar yapılması planlanan genel seçime hazırlayacak.

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        CARNEY KİMDİR?

        59 yaşındaki Carney, 1988'de Harvard Üniversitesi'nden ekonomi alanında lisans derecesi ve Oxford Üniversitesi'nden ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora derecesi aldı.

        Kanada, İngiltere ve İrlanda vatandaşlığı bulunan Carney'in bugüne kadar siyasette hiçbir deneyimi olmadı.

        İNGİLİZ MERKEZ BANKASI'NI YÖNETEN İLK İNGİLTERE VATANDAŞI OLMAYAN KİŞİ

        2008'den 2013'e kadar Kanada Merkez Bankası'nı ve 2013'ten 2020'ye kadar İngiltere Merkez Bankası'nı yönetti. Kanada'nın 2008 mali krizinin en kötü etkilerini yönetmesine yardımcı olduktan sonra, 1694'te kurulduğundan beri İngiltere Merkez Bankası'nı yöneten ilk İngiliz olmayan kişi olarak göreve geldi.

        2020'de Birleşmiş Milletler'in İklim Eylemi ve Finans Özel Temsilcisi olarak görev yapmaya başladı.

        Carney aynı zamanda eski bir Goldman Sachs yöneticisi. 2003'te Kanada Merkez Bankası'na başkan yardımcısı olarak atanmadan önce 13 yıl boyunca Londra, Tokyo, New York ve Toronto'da çalıştı.

        TRUDEAU'NUN İSTİFA SÜRECİ

        Nisan 2013'ten beri Liberal Parti liderliği ve Kasım 2015'ten bu yana Kanada Başbakanlığı görevini yürüten Trudeau, son dönemde parti içi artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteğiyle karşı karşıya kalmıştı.

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        İktidardaki Liberal Partinin 153 milletvekilinden 24'ü, "gelecek seçimlerde yenilgi endişesiyle" partinin lideri ve Başbakan Trudeau'ya 28 Ekim 2024'e kadar istifa etmesi için çağrı yapmıştı.

        Trudeau, ocak ayında düzenlediği basın toplantısında, siyasi "iç çekişmeler" nedeniyle gelecek seçimlerde "en iyi seçenek olamayacağının fakında olduğunu" belirterek, "(İktidardaki Liberal) Parti yeni bir lider seçtikten sonra parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa etmeyi düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

        Justin Trudeau, Kanada Ulusal Parlamentosu'nun aylardır "felç durumda" olduğunu, parlamentoda yeni bir başlangıç ​​yapılmasının zamanının geldiğini kaydetmişti.

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