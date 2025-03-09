Galatasaray'ın Inaki Pena teklifi ortaya çıktı!
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fernando Muslera ile henüz yeni mukavele imzalamayan Galatasaray'ın, Barcelona forması giyen Inaki Pena için girişimlere başladığı ve Katalan temsilcisine ilk teklifi yaptığı iddia edildi.
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Galatasaray'da Fernando Muslera ile sezon sonunda yolların ayrılması beklenirken, yeni kaleci arayışları da başladı.
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Bu doğrultuda Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Barcelona forması giyen Inaki Pena'nın ismi gündeme gelmişti.
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G.SARAY'DAN 10 MİLYON EURO
İspanyol basınında El Nacional'in haberine göre; Galatasaray, eski kalecisi Inaki Pena için Barcelona'ya 10 milyon euro bonservis ödemeyi teklif etti.
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FLICK'TEN AYRILIĞA YEŞİL IŞIK
Habere göre; İyileşme sürecinde olan Ter Stegen'in yokluğunda kaleyi Szczesny'e emanet eden teknik direktör Hansi Flick, 3. kaleci olarak gördüğü Pena'nın ayrılığına yeşil ışık yaktı.
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Sportif Direktör Deco'nun masadaki seçenekleri değerlendirmeye başladığı belirtilirken, 1.5 yıl sözleşmesi kalan Pena'nın Barcelona'daki geleceğinin yakın zamanda sona erecek gibi göründüğü kaydedildi.
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GALATASARAY PERFORMANSI
Inaki Pena, daha önce 2021-2022 sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giymiş ve sarı-kırmızılıların kalesini 8 maçta korumuştu.
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BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Pena, 6 maçta kalesini gole kapatırken, toplamda 25 gol yedi.
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