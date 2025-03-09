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        Haberler Dünya ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne Suriye çağrısı | Dış Haberler

        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı

        Suriye'de Lazkiye ve çevresinde birkaç gündür devam eden çatışmalarda can kaybının bini aştığı duyuruldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bir camide yaptığı konuşmada birlik çağrısında bulundu. Suriye Savunma Bakanlığı ise operasyonlar sırasında yaşanan olası ihlalleri soruşturmak üzere acil durum komitesi kurulduğunu duyurdu. Şiddetin tırmanması üzerine ABD ve Rusya, BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.03.2025 - 23:22 Güncelleme: 09.03.2025 - 23:59
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        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
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        Suriye'de Lazkiye ve çevresinde çıkan olaylarda ölü sayısı artıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nden yapılan açıklamaya göre ölü sayısı bini aşmış durumda.

        Ölenlerin 700'den fazlasının yakın mesafeden ateş edilerek öldürülen sivillerin oluşturduğu kaydedildi.

        Çatışmalarda Esad yanlısı unsurlardan 148, Suriye hükümeti güçlerindense 125 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

        İnsan Hakları Gözlem Evi direktörü Rami Abdulrahman daha önceki açıklamasında hayatını kaybeden sivillerinin büyük çoğunluğunu Nusayrilerin oluşturduğunu söylemişti.

        LAZKİYE'DEKİ OLAYLAR NASIL BAŞLADI?

        Lazkiye ve çevresindeki olayların fitilini ateşleyenin Esad rejimi unsurlarının güvenlik güçlerine yönelik saldırısı olduğu iddia ediliyor.

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        6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde gerçekleşen bu saldırıda 11 güvenlik görevlisi öldürüldü.

        Saldırının ardından Suriye ordusu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus'a sevk etti. Esad rejimi unsurlarının yakalanması için operasyon başlattı.

        YAĞMALAMA VE SALDIRILAR

        Cuma gününden itibaren Nusayri azınlığın olduğu bölgelerin bazı silahlı grupların hedefi olduğu belirtiliyor.

        Associated Press'e konuşan Nusayri köyleri sakinleri saldırılarda çoğunlukla erkeklerin hedef alındığını, sokakta ya da evlerinden öldürüldüklerini söyledi. Yaşananları "intikam saldırıları" olarak niteledi.

        Nusayrilere ait pek çok evinse yağmalandığı ve yakıldığı belirtildi. Hayatlarından endişe eden binlerce kişinin de yakınlardaki dağlara kaçtığıbelirtiliyor.

        AHMED ŞARA'DAN BİRLİK ÇAĞRISI

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Şam'da bir camide açıklama yaptı.

        Şara, "Olabildiğince ulusal birliğimizi ve sivil barış korumalıyız. Allahın izniyle bu ülkede hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

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        Bu ülke hayatta kalma gücüne sahip diyen Şara "şu anda yaşananlar beklenen zorluklar" dedi.

        "SURİYE'NİN KAOSA SÜRÜKLENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

        Şara Ahmed Şara, akşam saatlerinde Lazkiye kenti ve çevresindeki şiddet olaylarına ilişkin bir video yayınladı.

        Suriye'nin iç savaşa çekilmesi girişimleriyle karşı karşıya olduklarını söyleyen Şara, "Eski rejimin kalıntılarının teslim olmaktan başka seçeneği yok. Sivillere zarar veren herkes hesap verecek. Dışarıdan ya da yerel giçbir gücün Suriye'yi kaosa ya da iç savaşa sürüklemesine izin vermeyeceğiz" dedi.

        ACİL DURUM KOMİTESİ KURULDU

        Suriye Savunma Bakanlığı, 6-7 Mart'ta askeri ve güvenlik operasyonları sırasında yaşanan olası ihlalleri soruşturmak ve sorumluları yargılamak üzere acil durum komitesi kurulduğunu duyurdu.

        Komitenin, operasyonlar sırasında komutanlık talimatlarına uyulup uyulmadığını titizlikle inceleyeceği, ihlal tespit edilen durumlarda sorumluların askeri mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

        ABD VE RUSYA, BMGK'YI TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

        ABD ve Rusya, Suriye'de şidetin tırmanması üzerine BM Güvenlik Konseyi'ni pazartesi toplantıya çağırdı.

        İSPANYA

        İspanya hükümeti, Suriye'nin Lazkiye ilinde yaşanan olayların araştırılmasını ve sorumluların cezasız kalmaması çağrısı yaptı.

        İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İspanya hükümeti, Suriye'de son günlerde yaşanan şiddet olaylarından endişe duymaktadır. Bu olaylar araştırılmalı ve sorumluları cezasız kalmamalı." ifadeleri yer aldı.

        "Her türlü farklılık barışçıl yollarla çözülmelidir." görüşüne yer verilen açıklamada, "tüm Suriye vatandaşlarının katılımıyla barışçıl ve kapsayıcı bir siyasi geçişin desteklediğinin" altını çizildi.​

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