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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale haberleri: 60 yaşındaki Mustafa Ayran'ı öldüren dayak | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!

        Çanakkale'de, 60 yaşındaki Mustafa Ayran, gittiği restoranın önünde dışardan gelen bir grup tarafından darp edildikten 1 saat sonra kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti. Ayran'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı; 1 zanlı aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 08:06 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:35
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        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
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        Çanakkale'de olay, 7 Mart’ta Ayvacık ilçesinde bağlı Küçükkuyu beldesinde meydana geldi. Yemek yemek için gittiği restoranın önünde Mustafa Ayran (60) ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

        RESTORANA GEÇTİ MASAYA OTURDU

        DHA'daki habere göre kavgada darp edildiği iddia edilen Ayran, sonrasında restorana girerek masaya oturdu.

        BİR SAAT SONRA KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

        Mustafa Ayhan, 1 saat sonra rahatsızlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ayran'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ancak Mustafa Ayran, kurtarılamadı.

        DÖRT KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olaya ilişkin çalışma başlatan Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karıştığı ileri sürülen M.B., Ş.T., S.A., ve K.Y.'yi gözaltına aldı.

        İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kavgaya karıştığı iddia edilen A.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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        #Çanakkale
        #Son dakika haberler
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