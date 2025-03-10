Çanakkale'de olay, 7 Mart’ta Ayvacık ilçesinde bağlı Küçükkuyu beldesinde meydana geldi. Yemek yemek için gittiği restoranın önünde Mustafa Ayran (60) ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

REKLAM advertisement1 RESTORANA GEÇTİ MASAYA OTURDU DHA'daki habere göre kavgada darp edildiği iddia edilen Ayran, sonrasında restorana girerek masaya oturdu.

BİR SAAT SONRA KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ Mustafa Ayhan, 1 saat sonra rahatsızlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ayran'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ancak Mustafa Ayran, kurtarılamadı. DÖRT KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Olaya ilişkin çalışma başlatan Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karıştığı ileri sürülen M.B., Ş.T., S.A., ve K.Y.'yi gözaltına aldı. İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kavgaya karıştığı iddia edilen A.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.