İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gaziemir'deki eski kurşun fabrikası atıklarının Torbalı'da boş bir araziye izinsiz şekilde döküldüğünü belirledi.

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DHA'nın haberine göre olayı fotoğraflarla belgeleyen ekipler, durumu İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne yazıyla bildirerek, sorumlular hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasını istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü denetim ekipleri, Gaziemir ilçesi Emrez Mahallesi'ndeki eski kurşun fabrikası atıklarının Torbalı ilçesi Yoğurtçular Mahallesi'ndeki boş bir alana izinsiz şekilde döküldüğünü belgeledi. Emrez Mahallesi 49 ada 12 parselde, bir geri dönüşüm, atık depolama ve inşaat şirketinin kazı yaptığı belirlenerek tutanak tutuldu. Ekipler, sahada döküm yapan şirketi takibe aldı. Eski kurşun fabrikasına ait bölgedeki toprağın iş makineleri ile bir hafriyat şirketine ait 2 kamyonla yüklendiği belirlendi.

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ARAÇLAR TAKİBE ALINDI

Alandan çıkan iş makinelerini takip eden ekipler, hafriyatın Torbalı Yoğurtçular Mahallesi'ndeki boş bir alana izinsiz şekilde döküldüğünü belgeledi. Ekipler, İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'ne durumu üst yazıyla bildirdi. Yazıda, bahsi geçen araçların güzergahı takip edilerek atığın Gaziemir Emrez Mahallesi 49 ada 12 parselden çıktığının tespit edildiği vurgulandı. Alandaki atığın radyoaktif içeren atıklar olduğu fotoğraflanarak tespit edildiği ve bunun atıkları üreten firmaya ait olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

BELEDİYE: BİZİM İZNİMİZ YOK

Atıkların Torbalı Yoğurtçular Mahallesi 107 ada 22 parsele döküm yapılabileceğine dair İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin izninin bulunmadığı aktarıldı. Büyükşehir Belediyesi, yapılan çalışmanın radyoaktif atık depolama sahası içinde ve yasalara aykırı olması nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden bu atığı üreten firma için gerekli yaptırımların uygulanması istendi.

ÇEVREYİ KİRLETEN 2 HAFRİYAT ŞİRKETİNE CEZA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de; Gaziemir'de atıl durumdaki kurşun geri kazanım fabrikasından çıkarılan atıkların mevzuata aykırı bir şekilde açık alana döküldüğü ihbarı sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri hareket geçti.

7 Mart'ta yapılan incelemede, söz konusu araçların 5 Mart'ta işletmeden çıktığı, radyasyon kontrollerinin yapıldığı, araçtaki radyasyonun sınır değerler altında olduğu ve radyasyon yönünden herhangi bir tehlike arz etmediği belirlendi. Ancak işletmeden lisanslı tesise gönderilmek üzere çıkış yapan atıkların taşıyıcı hafriyat firmaları tarafından Torbalı ilçesi Yoğurtçular Mahallesi'ndeki açık alana kaçak olarak döküldüğü tespit edildi. SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR Bakanlık ekiplerinin 7 Mart'ta döküm noktasında yaptığı incelemede, 'Nerman Hafriyat İnşaat Hırdavat Nakliyat İthalat, İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi' ile 'İzmirim Hafriyat İnşaat Hırdavat Nakliyat Hurda İthalat, İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 2 kamyonla aynı noktaya mevzuata aykırı olarak hafriyat toprağı döktüğü belirlendi. Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi uyarınca 'Hafriyat toprağının mevzuata aykırı olarak dökülmesi' gerekçesiyle ilgili her bir firmaya 5 milyon 609 bin 178'er TL olmak üzere toplam 11 milyon 218 bin 356 TL idari ceza uygulandı. 2 firma hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bölgedeki atıklar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin tespitinin ardından aynı gün toplatılarak 'Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Geri Kazanım Lisansı' bulunan işletmeye gönderildi.