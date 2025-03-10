Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Yakıt tankeri kargo gemisiyle çarpıştı | Dış Haberler

        İngiltere'de yakıt tankeri kargo gemisiyle çarpıştı

        İngiltere'nin kuzeydoğu kıyılarının açıklarında bir yakıt tankeri, kargo gemisiyle çarpıştı. Çarpışma sonrası büyük ölçekli bir yangın çıkarken, İngiltere sahil güvenlik ekipleri olay yerine intikal etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 18:59 Güncelleme: 10.03.2025 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yakıt tankeri kargo gemisiyle çarpıştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere'nin kuzeydoğu kıyılarına yakın bir bölgede, bir yakıt tankeri ile kargo gemisi çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle büyük ölçekli bir yangın çıkarken, İngiltere sahil güvenlik ekipleri olay yerine intikal etti.

        İngiliz yetkililer, her iki gemide de yangın çıktığını teyit ederken, 32 kişi kıyıya ulaştırıldı. 1 kişinin ise hastanede olduğu bildirildi.

        İngiliz yetkiler olayın nasıl yaşandığı hakkında net bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtirken, durumun şaşırtıcı olduğunu ifade ettiler.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        İstanbul'da ısınan hava trafiğe yol açtı!
        İstanbul'da ısınan hava trafiğe yol açtı!
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        10 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        10 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        İran: Trump'tan mektup almadık
        İran: Trump'tan mektup almadık
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Habertürk Anasayfa