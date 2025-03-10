Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Taylan Türkölmez, sağlık sigortasındaki fiyat artışlarının rekabet eksikliği nedeniyle olmadığını sağlık enflasyonu yani maliyetler nedeniyle yüksek oranlı artışlar kaydettiğini söyledi. Türkiye Sigorta Birliği'nin düzenlediği iftar toplantısında sağlık sigortasında ömür boyu yenileme ile ilgili çalışma yapıldığı ve düzenlenen taslağa göre 3 yıl sağlık sigortası bulunan 60 yaştan daha genç ve kullandığı hasar maliyeti ödediği primin ortalama yüzde 80'ini aşmayan vatandaşlar ömürboyu yenileme garantisine sahip olacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) öncülüğünde yürütülen çalışmada öneri sahibinin de SEEDK olduğu ifade edildi.

TRAFİKTE NET ZARAR 35 MİLYAR LİRA

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Toplantıda Yönetim Kurulu Üyeleri Neslihan Neciboğlu'nun verdiği bilgiye göre trafik sigortasında sigorta şirketleri geçen yıl 59,8 milyar lira zarar ederken mali kar dahil edildiğinde net zarar 35 milyar lira oldu. Necipoğlu 2025 için mali gelirin azalacağı ve sigortacılık işinden para kazanılacak bir döneme girildiğini belirtti.

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Neciboğlu, "Sigorta sektörünün teknik kârlılığı 2024 yılında %69 artarak 103,6 milyar TL’ye ulaştı. Bu kârın 84 milyar TL’si hayat dışı branşlardan, 19,6 milyar TL’si ise hayat ve emeklilik branşından elde edildi. Net dönem kârı ise %57 artışla 103,9 milyar TL seviyesine çıktı. Kârlılık oranlarına bakıldığında; aktif kârlılık oranı %12, özsermaye kârlılığı %50 ve prim/teknik kâr oranı %12 olarak gerçekleşti " ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar ise trafik sigortasındaki maliyet baskısına dikkat çekerek, "Trafik sigortasında zarar artmaya devam ediyor. 2023 yılında 13,9 milyar TL teknik zarar açıklayan branşta 2024 sonunda bu zararın 34,9 milyar TL’ye yükseldiğini görüyoruz. Hasar/prim oranı %141’den %137’ye düşmesine rağmen, zorunlu tarife sistemi nedeniyle fiyat baskısı devam ediyor. Serbest tarifeye geçiş ile birlikte bu alanda daha rekabetçi bir ortam oluşacağını ve fiyatların düşeceğini öngörüyoruz" dedi.

DEPREM REFORM AJANDASINI AÇIKLADI

Birlik Başkanı Uğur Gülen liderliğindeki buluşmaya Başkan Yardımcıları Ahmet Yaşar ile Taylan Türkölmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Neslihan Neciboğlu ile Erol Öztürkoğlu ve Genel Sekreter Özgür Obalı katıldı. Sigorta ve bireysel emeklilik sektörünün 2024 yılı teknik sonuçları ve 2025 yılı beklentilerinin paylaşıldığı buluşmada, 6 Şubat depremlerinin ardından sigorta sektörüne yönelik beklentilerin artmasına yönelik olarak, Birlik tarafından çalışılan "Deprem Odaklı Sigorta Reform Ajandası" da detaylarıyla anlatıldı.

REKLAM TSB Başkanı Uğur Gülen, 2024 yılının sigorta sektörü açısından güçlü büyüme ve finansal sağlamlık ile öne çıktığını belirtti. Gülen, "Sigorta sektörü, özsermaye yapısını güçlendirmeye devam ederek finansal dayanıklılığını artırdı. 2024 yılında özsermaye büyüklüğü %74 artışla 265,3 milyar TL’ye ulaştı. Bu gelişme, sigorta şirketlerinin uzun vadeli yükümlülüklerini karşılama kapasitesini de güçlendirdi. En sevindirici gelişmelerden biri ise motor, sağlık ve yangın gibi ana branşlarda poliçe sayımızın artıyor olması." dedi. Sektörün bilanço gücünü artırmaya devam ettiğinin altını çizen Gülen, "2024 yılında sigorta sektörümüzün toplam aktif büyüklüğü %61 artarak 2,29 trilyon TL’ye ulaştı. Bu büyüme, sigorta şirketlerinin finansal istikrarını güçlendirdi ve sürdürülebilir büyüme için önemli bir temel oluşturdu. " şeklinde konuştu. Gülen, sektörün, özsermaye yeterliliğini artırmaya yönelik adımlar attığına da vurgu yaparak, "Sermaye yapımızı daha verimli yönetebilmek adına yeni finansal araçlar ve yatırım stratejileri geliştiriyoruz. " diye konuştu. Sektörde enflasyonun etkisinin azalmasıyla birlikte gerçek büyüme rakamlarının bu yıl ortaya çıkacağını belirten Gülen sözlerini şöyle sürdürdü: "Son 20 yılda sigorta sektörü, enflasyonun üzerinde %10-20 aralığında büyüme gösterdi. 2024’ü 838 milyar TL prim üretimi ile kapattık. 2025 yılında %35-%40 bandında bir büyüme bekliyoruz. Fiyat istikrarının sağlanmasıyla birlikte artık enflasyondan arındırılmış gerçek büyüme rakamlarını göreceğiz." REKLAM BES GÜÇLENEREK BÜYÜYOR Başkan Yardımcısı Taylan Türkölmez ise, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) 21 yıllık başarısı sürdürülebilirliğinden geldiğinin altını çizerek, "BES’te teşvik mekanizmaları, sisteme olan güveni artırarak yaygınlaşmasını sağlıyor. Sistemin sunduğu avantajlarla birlikte bireysel tasarrufların uzun vadeli yatırıma dönüştüğü çok güzel ve güvenli bir yapı. Sektör olarak ortak akıl ve iş birliğiyle daha iyisini yapmak için çalışıyor, ülkemizin tasarruf alışkanlıklarını güçlendirmeye devam ediyoruz. Sistemde toplam katılımcı sayısı, OKS dahil 17 milyonu aşarken, toplam fon büyüklüğü de OKS ve Devlet Katkısı dahil 1.4 trilyon TL'ye geldi. Bu rakamlar, sistemin hem büyük bir katılım sağladığını hem de fon büyüklüğünün güçlendiğini gösteriyor. " dedi.

TES TEMEL TAŞLARDAN OLACAK Yönetim Kurulu Üyesi Erol Öztürkoğlu da BES’te asıl büyük değişimin Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile geldiğini belirterek, “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de çok basamaklı emeklilik yapısına geçişin temel taşlarından biri olacak. TES, işveren katkısını da ekleyerek çalışanların emekliliğe kadar sistemde kalmasını sağlayan güçlü bir yapı sunuyor. Yani, artık emeklilikte oluşacak gelir kaybı azalacak ve tasarruflar daha da artacak. Sektör olarak bu dönüşüm için uzun süredir çalışıyoruz ve gerekli enstrümanları oluşturduk. Sistemin 2025 sonu veya 2026 başında hayata geçmesini öngörüyoruz. Bunun dışında hayat sigortacılığı pazarının gelişmesine katkı sağlayacak yatırım fonlu ürünler için de çalışıyoruz." DEPREMLER HASSASİYETİ ARTIRDI TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı ise, Birliğin hazırladığı "Deprem Odaklı Sigorta Reform Ajandası" hakkında bilgiler verdi. 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin, toplumun doğal afetlere karşı risk algısını ve hassasiyetini artırdığının altını çizen Obalı, "Bu durum, özellikle depremle ilişkili sigorta branşlarında farkındalığın yükselmesini sağladı. Deprem Odaklı Sigorta Reform Ajandamız, sektörümüzün etki alanını genişletecek ve sigortacılığın ülke ekonomisine katkısını artıracak çözümler sunuyor. Reformlarımızın, ekosistemde yaratılacak sinerjiyle hızlı bir şekilde hayata geçirilebileceğine inanıyoruz. Reform ajandamız kapsamında belirlediğimiz yeni inisiyatifleri, karar vericilerin ajandalarına uygun zamanda dahil ederek, sigortacılık ekosistemini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.