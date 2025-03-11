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        Haberler Gündem 3. Sayfa GÜNDEM: Tekirdağ'da emekli polis eşini eşarpla boğdu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, 65 yaşındaki emekli polis memuru Halil Avşar, tartıştığı 63 yaşındaki eşi Halime Avşar'ı eşarpla boğarak öldürdü. Avşar'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Katil zanlısı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 07:33 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:04
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        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
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        Tekirdağ'da kelimenin tam anlamıyla bir vahşet yaşandı. Çorlu ilçesinde oturan ve Marmaraereğlisi ilçesindeki evlerine giden 2 çocuk sahibi Halil ve Halime Avşar çifti arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı.

        EŞARPLA BOĞDU JANDARMAYI ARADI

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi ile Halil Avşar, Halime Avşar'ın eşarpla boğdu ardından telefonla jandarmayı arayarak teslim olmak istediğini söyledi.

        KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Halime Avşar'ın öldüğü belirlendi. Avşar'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

        KATİL KOCA TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan Halil Avşar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
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