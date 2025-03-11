Wanda Nara hakkında 'borç batağında' iddiası

Wanda Nara, Mauro Icardi ile tanındı, L - Gante ile yasak aşkı ve lüks yaşamıyla zihinlere kazındı. İki örnek Nara'nın lüks yaşamını gözler önüne sermekte yeterli...

Birincisi; bir oda dolusu pahalı çantaları.

İkincisi; kabin büyüklüğüne göre uçuş saati, 5 bin - 10 bin dolar arasında olan özel uçaklarda seyahat etmesi.

Bir de madalyonun öteki yüzü bulunuyor.

Bütün bunların gerçekleşmesini sağlayan kredilerin ödenmemesi.

Bu arada Mauro Icardi ile olan boşanma davası, bugün görülecek.

Arjantinli gazeteci Yanina Latorre, lüks yaşamının öteki yüzünde neler olduğunu belirterek Wanda Nara'nın büyük bir borç batağında olduğunu ileri sürdü.

Yanina Latorre, Wanda Nara’nın yüklü miktarda borcu olduğunu iddia etti. Latorre; "Wanda, 240 milyon peso (8.2 milyon TL) para cezası yedi. Ne yazık" ifadelerini kullandı.

Yanina Latorre ayrıca, Wanda Nara’nın kendisini her yerden engellediğini, hatta Mauro Icardi’yi de kızlarının telefonlarından engellediğini ifade etti. Bu durum üzerine Icardi’nin Nara’yı şikâyet ettiğini söyledi.

Wanda Nara'nın ayrıca 160'tan fazla lüks çantanın yer aldığı bu odayı hırsızlara karşı korumak için nasıl bir önlem aldığını açıklamıştı. Çantalarının her birini titiz bir şekilde kullanıp saklayan Wanda Nara, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti; "Burada koleksiyonum var. Parmak izi ve şifreyle mühürlenmiş üç kapıdan geçmeniz gerekiyor."

MAURO ICARDI'DEN İSTEDİKLERİ

Öte yandan Wanda Nara'nın, Icardi'den anlaşmalı boşanmak için taleplerinin neler olduğu basına yansımıştı. Nara, 500 bin dolar tazminat, Milano'da bir daire ve Como Gölü kıyısında bir villa istemişti.

Mauro Icardi de Wanda Nara da boşanmadan başka kişilerle yeni beraberliğe başladı. Icardi; şarkıcı - model - oyuncu China Suaerz ile, Nara ise şarkıcı L - Gante ile ilişki yaşıyor.