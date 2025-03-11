Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nca soruşturma, DHKP/C terör örgütü üyesi bir itirafçının beyanları sonrasında başladı.

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Savcılığın soruşturma dosyasındaki iddialara göre; DHKP/C’nin örgüte finans sağlamak amacıyla kurulan 'İhtiyaç Komitesi'nde görev aldığı iddia edilen Doğan Karataş ve Yunus Bolukoç, 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyeleri ile görüşerek örgüt adına finansal destek talep etti.

DHKP/C Devrimci İşçi Hareketi tarafından Kazova Tekstil firması çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine şirket örgüt tarafından ele geçirildi.

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İKİ BELEDİYEYE İHALE SORUŞTURMASI

Ardından Kazova Tekstil firması üzerinden örgüt, 2014-2015 yılları arasında Sarıyer ve Şişli belediyeleri tarafından çocuklara dağıtılmak üzere kazak ve tişört alımı yapılacak ihalelere girdi.

Söz konusu belediyeler hakkında mülkiye müfettişi tarafından yapılan incelemelerde ihalede yolsuzluklar tespit edildi. Kazak ve tişörtler ihale şartlarına uyulmadan Kazova Tekstil firmasına verildi ve piyasa bedelinin üzerinde fiyattan alımlar yapıldı.

Ayrıca ürünlerin kim veya kimlere dağıtıldığı ise belirlenemezken, ihale evrakları üzerinde oynama yapıldığına ilişkin tespitler de yapıldı.

ESKİ BAŞKAN ŞÜKRÜ GENÇ İÇİN GÖZALTI KARARI 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağladığı iddia edilen Ataşehir, Sarıyer, Maltepe, Şişli belediyelerinde görev yapan 24 kişinin de arasında bulunduğu 38 kişiye yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de olduğu öğrenildi 34 ADRESE BASKIN, 32 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA 2’si yurt dışında 2’si cezaevinde olduğu tespit edilen şüphelilerin 32’si gözaltına alındı. İstanbul, Samsun, Bursa ve İzmir’de 34 adrese eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı. Bazı şüphelileri arama işlemi devam ediyor. REKLAM MALTEPE BELEDİYESİ ESKİ BAŞKANI MAĞDUR OLDU Soruşturma kapsamında Maltepe eski Belediye Başkanı Ali Kılıç mağdur, Şişli eski Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve Şişli eski Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül tanık sıfatlarıyla ifadeye çağırıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin görev yerleri: 1- Olay tarihinde eski Ataşehir İlçe Belediye Başkan Yardımcısı, güncelde İBB'de müdür, 2- Olay tarihinde eski Ataşehir İlçe Belediye Başkan Yardımcısı, güncelde herhangi bir tespit yok, 3- Olay tarihinde eski Ataşehir İlçe Belediye Başkan Yardımcısı, güncelde herhangi bir tespit yok, 4- Olay tarihinde eski Maltepe İlçe Belediye Başkan Yardımcısı, güncelde Ataşehir Belediyesinde müdür, 5- Olay tarihinde eski Maltepe İlçe Belediyesi Sosyal İşler Müdürü, güncelde Maltepe Belediyesinde teknisyen 6- Olay tarihinde eski Maltepe İlçe Belediye Başkanı Özel Kalemi, güncelde Maltepe Belediyesinde memur, 7- Olay tarihinde eski Maltepe İlçe Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı, güncelde herhangi bir kaydı yok, 8- Olay tarihinde eski Maltepe İlçe Belediyesinde görevli, güncelde Maltepe Belediyesinde memur, REKLAM 9- Olay tarihinde eski Sarıyer İlçe Belediye Başkanı, güncelde emekli, 10- Olay tarihinde eski Sarıyer İlçe Belediye Başkan Yardımcısı, güncelde emekli, 11-Olay tarihinde eski Sarıyer İlçe Belediyesi Basın ve Yayın Müdürü, güncelde Sarıyer Belediyesinde müdür, 12- Olay tarihinde eski Sarıyer İlçe Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğünde memur, güncelde Sarıyer Belediyesinde memur, 13- Olay tarihinde eski Sarıyer İlçe Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğünde memur, güncelde emekli, 14- Olay tarihinde eski Sarıyer İlçe Belediyesinde Basın ve Yayın Müdürlüğünde memur, güncelde Sarıyer belediyesinde memur, 15- Olay tarihinde eski Sarıyer İlçe Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğünde memur, güncelde Sarıyer Belediyesinde memur, 16- Olay tarihinde eski Sarıyer İlçe Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğünde memur, güncelde Sarıyer Belediyesinde memur REKLAM 17- Olay tarihinde Şişli ilçe Eski Belediye Başkan Yardımcısı, güncelde emekli, 18- Olay tarihinde Şişli ilçe Eski Belediye Başkan Yardımcısı, güncelde emekli, 19- Olay tarihinde Şişli ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli, güncelde Şişli Belediyesinde memur, 20- Olay tarihinde Eski Şişli ilçe Belediyesi Gençli Spor Hizmetler Müdürlüğünde memur, güncelde emekli, 21- Olay tarihinde Eski Şişli İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, güncelde emekli 22- Olay tarihinde Eski Şişli İlçe Belediye Meclis Üyesi, güncelde emekli, 23- Olay tarihinde Şişli İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli memur, güncelde Şişli Belediyesinde memur, 24-Olay tarihinde Şişli İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli, güncelde Şişli Belediyesinde memur.