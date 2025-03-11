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        Haberler Gündem 3. Sayfa GÜNDEM: İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!

        İzmir'de, iddiaya göre iki grup arasında 'Yan bakma' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 23 yaşındaki İsmail Kaan Demirbaş hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Polis olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi C.K.Ö.'yü yakaladı. Katil zanlısı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 09:59 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:03
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        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
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        İzmir'de olay, Buca ilçesi Efeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında 'Yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerginlik kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

        ÜÇ KİŞİ BIÇAK DARBESİYLE YARALANDI

        DHA'daki habere göre yaşanan arbede sırasında İsmail Kaan Demirbaş (23) ve 2 kişi aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kaldı. Bıçaklı saldırganlar olay yerinden kaçarken, kavgayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Demirbaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        Olayda yaralanan 2 kişi ise tedavilerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Demirbaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri kavgaya karışan kişilerin kimliklerini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi C.K.Ö. (29), yakalandı. Gözaltına alınan C.K.Ö., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

        ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan C.P. (27), İ.A. (19) ve C.K.Ö.'nün (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K.Ö. tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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        #İzmir
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