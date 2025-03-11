İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
İzmir'de, 34 yaşındaki O.G., eski sevgilisi 27 yaşındaki Fatma K.'yi sokakta yaşanan tartışma sonrası darp etti. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
İzmir'de, kan donduran olay, Ödemiş ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, O.G. (34) ile eski sevgilisi Fatma K. (27) Türkmen Mahallesi'nde sokakta tartışma yaşadı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'daki habere göre O.G, Fatma K'yi darp etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Fatma K'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Katil zanlısı O.G. ise polis tarafından gözaltına alındı.