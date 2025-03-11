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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında

        ABD Başkanı Trump'ın "satın almak istediği" Grönland'da seçmenler bugün parlamentonun yapısını belirlemek sandık başına gidecek. Dünya, Trump'ın ısrarlı açıklamalarını sürdürmesi sebebiyle Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'da yapılacak seçimleri yakından takip edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:01 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:01
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        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın "kontrolünü ele geçirmeye" yönelik tehditlerinin sürdüğü Grönland'da seçmenler, parlamentonun yapısını belirlemek için bugün sandık başına gidiyor.

        Genel seçim için Grönland'ın başkenti Nuuk'ta ülkenin tek oy verme merkezi kuruldu.

        Dünyanın en büyük adasında bugün yapılacak seçimde, 31 sandalyeli parlamento Inatsisartut'un yapısı belirlenecek.

        Oy verme işlemi yerel saatle 09.00'da başlayacak ve akşam 20.00'de sona erecek.

        Grönland İçişleri Bakanlığına göre, 57 bin nüfuslu adada yaklaşık 40 bin 500 kişi oy kullanma hakkına sahip.

        Seçimin, mevcut Başbakan Mute Bourup Egede'nin liderliğindeki Inuit Ataqatigiit (Halk Topluluğu) Partisi ile bağımsızlık yanlısı Erik Jensen liderliğindeki Siumut Partisi arasında geçmesi bekleniyor.

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        Son anketler, Inuit Ataqatigiit'in yüzde 31 ile önde olduğunu, Siumut'un ise yüzde 21,9 ile ikinci sırada yer aldığını gösteriyor.

        TRUMP'IN GRÖNLAND AÇIKLAMALARI

        Trump, ABD yönetimine yeniden gelmesinden bu yana Grönland'ı alma isteğini sık sık ifade ediyor.

        ABD lideri, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek adanın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

        Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede ise "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

        Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Grönland, ülkeye 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

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