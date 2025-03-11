Rusya'nın başkenti Moskova'ya düzenlenen yoğun İHA saldırılarında 1 kişi öldü

Rusya’nın başkenti Moskova ve etrafındaki yerleşim yerlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna savaşının başından bu yana düzenlenen en yoğun saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Moskova Bölge Valisi Andrei Vorobyov, Telegram uygulamasında yaptığı paylaşımda, "Bugün sabah 4 sularında Moskova ve Moskova bölgesine büyük bir drone saldırısı başladı. Şu anda, bir kişinin öldüğü ve üç kişinin yaralandığı biliniyor." ifadelerini kullandı.

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Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin de başkente gece saatleri boyunca yoğun İHA saldırılarının gerçekleştirildiğini bildirdi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: UKRAYNA'YA AİT 337 İHA VURULDU

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 337 insansız hava aracının (İHA) gece Rus bölgesi üzerinde vurulduğunu bildirdi.

Rus hava savunma sistemleri tarafından 337 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 91'inin Moskova, 126'sının Kursk, 38’inin Byransk, 25’inin Belgorod, 22’sinin Ryazan ve 10’unun Kaluga bölgeleri üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

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Rus basını, saldırıların ardından hava güvenliğini sağlamak için Moskova'nın dört havalimanının hepsinde uçuşların askıya alındığını bildirdi. Moskova'nın doğusundaki Yaroslavl ve Nizhny Novgorod bölgelerindeki diğer iki havaalanı da kapatıldı.

Moskova'ya düzenlenen yoğun İHA saldırısı, Suudi Arabistan'da bugün yapılması planlanan ABD- Ukrayna görüşmelerinden önce gerçekleşti.

Diğer yandan, 3 yıldır süren Rusya-Ukrayna Savaşı'dan Kiev'in Moskova'ya yönelik en yoğun saldırısı Kasım ayında gerçekleşmişti. O tarihte, en az 34 İHA'nın imha edildiğini söylenmişti. Saldırıda bir sivil hayatını kaybetmişti, başkent çevresinde çok sayıda ev yıkılmıştı.