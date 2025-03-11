Sakarya'da olay, dün sabah saatlerinde Ferizli ilçesi Değirmencik Mahallesi'nde meydana geldi. Rüveyde Güneş İlk ve Ortaokulu'nun karşısında oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat H. (40), zil sesinden rahatsız olduğu için okul müdürü Emrah Coşkun'un (37) odasına çıktı.

REKLAM advertisement1 GETİRDİĞİ BIÇAKLA BOYNUNDAN YARALADI DHA'daki habere göre müdürün odasına giren Murat H., yanında getirdiği bıçakla Coşkun’u boynundan yaraladı. OKUL MÜDÜRÜNÜN DURUMU CİDDİ İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Emrah Coşkun, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Coşkun’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. BIÇAKLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI Öte yandan Ferizli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, şüpheli Murat H.’yi suç aleti bıçakla birlikte yakalayıp, gözaltına aldı.