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        Haberler Ekonomi Para Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti - Para Haberleri

        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti

        Trump'ın tetiklediği 'ticaret savaşları', en büyük destekçilerinden olan Elon Musk'ı vurdu. Elon Musk'ın Tesla'sı artan resesyon ve arz şoku korkuları ile zedelenen marka imajı nedeniyle Trump'ın göreve başladığı 20 Ocak tarihinden bu yana yüzde 47.9 eridi. Firmanın piyasa değeri bu süreçte yaklaşık 656 milyar dolar düştü. Bu da Elon Musk'ın servetinin Trump başkanlığında şu ana kadar 148 milyar dolar düşmesine yol açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 11:41 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:41
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        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim dönemindeki en büyük destekçisi olan Elon Musk şu ana kadar Trump yönetiminden en fazla maddi zarar gören kişilerden birisi oldu.

        Trump'ın seçim zaferi elde ettiği 5 Kasım tarihinde Elon Musk 264 milyar dolarlık servetin sahibiydi. Trump'ın seçilmesinin ardından bundan en çok fayda sağlayacak iş insanlarının başında Elon Musk'ın gelmesi bekleniyordu.

        Bu sebeple Musk'ın başında bulunduğu Tesla'nın hisselerinde büyük bir yükseliş yaşandı. Bu yükselişin etkisiyle Elon Musk'ın kişisel serveti 18 Aralık'ta 486 milyar dolara kadar çıktı.

        Bloomberg Milyarderler Endeksine göre Musk'ın son 1 yıldaki servet değişimi:

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        Ancak piyasalarda Trump'ın göreve geleceği tarih yaklaştıkça ticaret savaşlarına ilişkin endişeler artmaya başladı. ABD'deki üretiminde Kanadalı ve Meksikalı tedarikçilerden parça sağlayan bunun yanında Almanya ve Çin'de üretim tesisleri bulunan Tesla'nın bu 'savaşlardan' zarar göreceği görüşü giderek ağırlık kazanmaya başladı.

        Elon Musk, Trump'ın 'Önce Amerika' politikasını desteklese de global bir oyuncu olan elektrikli araç üreticisi Tesla açısından bu politika pek çok riskler barındırıyor. Ek gümrük tarifeleri Tesla'nın maliyetlerini artırırken ABD'de başlayan resesyon ihtimali de satışlarda düşüş beklentisini körüklüyor.

        Ancak bunun yanında Trump'ın 20 Ocak'ta resmen göreve başlamasının ardından Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına geçen Elon Musk'ın siyasi bir kimliğe bürünmesinin Tesla'nın marka değerini zedelediğine dair yorumlar da yapılıyor.

        "KORONAVİRÜS DÖNEMİNDEKİ GİBİ BİR ARZ ŞOKU YAŞANABİLİR"

        Geçtiğimiz hafta Bank of America Tesla hisseşeri için belirlediği hedef fiyatını 490 dolardan 380 dolara düşürdü. Banka tarafından Tesla ilgili yayımlanan analizde “Meksika ve Kanada'ya uygulanacak potansiyel ek tarifelerin Kuzey Amerika'daki üretim için büyük bir risk oluşturduğunu düşünüyoruz. COVID zamanındakine benzer bir arz şoku yaşanabilir" ifadeleri kullanıldı.

        AVRUPA'DAKİ İMAJI ZEDELENDİ

        Bank of America bunun yanında Avrupa'daki satışları yüzde 50'ye yakın düşen Tesla'nın marka algısındaki bozulmaya da işaret etti. Elon Musk sadece ABD değil Avrupa politikasında da son aylarda söz sahibi olmaya çalışıyor. Musk 2 ayı aşkın bir süredir Almanya'da açık bir şekilde aşırı sağcı AfD partisini desteklediğini belirtiyor. AfD şubat sonundaki seçimlerde oy oranını 2021 yılındaki federal seçimlere göre 2 kat artırdı ve yüzde 20'ye çıkardı. Böylece Almanya'nın ikinci partisi konumuna yükseldi. AfD'nin popülaritesi artsa da bu parti ve politikalarına şiddetli bir şekilde karşı çıkanların sayısı da çok fazla. Dolayısıyla Almanya'da Elon Musk'ı antipatik bulanların sayısında da son aylarda önemli bir yükseliş yaşandı.

        ALMANYA'DAKİ SATIŞLARI YÜZDE 60 DÜŞTÜ

        Analistler bu durumun ülkedeki Tesla satışlarını etkilediğini düşünüyor. Son açıklanan verilere göre Almanya'daki Tesla satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60 düşerek 1.277 adede geriledi. Firmanın satışları ocakta Fransa'da yüzde 63, Norveç'te yüzde 38, İngiltere'de ise yüzde 12 düştü.

        Bunun yanında Tesla'nın satışları elektrikli araç pazarının hızla büyüdüğü Çin'de de geriledi. Çin Binek Araç Birliği verilerine göre firmanın Çin'deki satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49 düşerek 30 bin 688 adede geriledi. Bu ülkedeki satışlarının düşmesi yerel üreticilerin artan rekabetçiliğine bağlansa da Çinlilerin Elon Musk'ın politik duruşuna da tepki duyduğuna dair görüşler Çin basınında yer aldı.

        TESLA HİSSELERİ 17 ARALIKTA ZİRVEYİ GÖRDÜ

        Tüm bu gelişmeler Elon Musk'ın servetinin en önemli kısmını oluşturan Tesla hisselerinde satışları beraberinde getirdi. Tesla hisseleri 17 Aralık'ta 479.9 dolarla tarihi zirvesini görmüştü. Dün ise günlük yüzde 15'lik kayıp yaşayarak 222.1 dolara geriledi. Yani zirveden yüzde 53.7 düştü. Tesla hisseleri Trump'ın göreve başladığı 20 Ocak'tan bu yana Tesla hisseleri yüzde 47.9 düştü. Bu süreçte Tesla'nın piyasa değeri de yaklaşık 656 milyar dolar eriyerek 714 milyar dolara indi.

        Tesla'nın piyasa değerinde yaşanan değişim:

        Bu Elon Musk'ın servetinde büyük bir erimeye yol açtı. Trump'ın göreve geldiği tarihte 449 milyar dolarlık servetin sahibi olan Elon Musk'ın serveti dün itibarıyla 301 milyar dolara geriledi. Yani Trump politikalarının dünyanın en zengin insanına faturası 148 milyar dolar oldu.

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