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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de Olcay G. eski sevgilisi Fatma Kara'yı başını asfalta vurarak öldürdü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!

        İzmir'de, 34 yaşındaki Olcay G., eski sevgilisi 27 yaşındaki Fatma Kara'yı sokakta yaşanan tartışma sonrası darp etti. Başı defalarca asfalta vurulan genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 10:50 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:51
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        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
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        İzmir Ödemiş'te olay, gece saat 01.30 sıralarında Türkmen Mahallesi Bayındır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Kara (27), sokaktaki bir parkta eski sevgilisi Olcay G. (34) ile buluştu.

        BAŞINI DEFALARCA ASFALTA VURDU

        AA ve İHA'daki habere göre ikili arasında çıkan sözlü tartışma büyürken, Olcay G. kadını darp etmeye başladı. Saldırgan, Fatma Kara'nın başını defalarca asfalta vurarak ağır yaraladı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan Olcay G., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Fatma Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        KATİLİN 'UZAKLAŞTIRMA' KARARI BİTMİŞ

        Talihsiz kadının cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Öte yandan, daha önce de Olcay G.'nin Fatma Kara'ya defalarca şiddet uyguladığı, bu nedenle mahkemelik olduğu ve uzaklaştırma kararının bittiği öğrenildi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Olay gecesi de ikilinin konuşmak için parkta buluştukları öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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