İzmir Ödemiş'te olay, gece saat 01.30 sıralarında Türkmen Mahallesi Bayındır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Kara (27), sokaktaki bir parkta eski sevgilisi Olcay G. (34) ile buluştu.

AA ve İHA'daki habere göre ikili arasında çıkan sözlü tartışma büyürken, Olcay G. kadını darp etmeye başladı. Saldırgan, Fatma Kara'nın başını defalarca asfalta vurarak ağır yaraladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan Olcay G., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Fatma Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİLİN 'UZAKLAŞTIRMA' KARARI BİTMİŞ

Talihsiz kadının cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Öte yandan, daha önce de Olcay G.'nin Fatma Kara'ya defalarca şiddet uyguladığı, bu nedenle mahkemelik olduğu ve uzaklaştırma kararının bittiği öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay gecesi de ikilinin konuşmak için parkta buluştukları öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.