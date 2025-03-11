Para gönderirken 'diğer'e dikkat! Yapay zeka 'kira geliri' olarak algılayabilir

İnternet bankacılığında hesabınıza gelen paranın açıklama kısmına gönderen kişi 'diğer' yazdıysa aylar hatta yıllar sonra vergi cezası ile karşılaşabilirsiniz. Nedeni ise son dönemde vergi takiplerinde kullanılan yapay zeka.

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Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in sorularını yanıtlayan vergi uzmanı Murat Bal "Yapay zeka o diğer işaretli para transferlerini yakalıyor, diğer riskli gruba giriyor. Bunun için de kira geliri olabilir şeklinde yorumluyor. Örneğin ben şimdi ben kendi kardeşime para yolluyorum ve yanlışlıkla kirayı ya da 'diğer'i seçtim ve vergi cezası ile karşı karşıya kalıyorum. Bunun sebebi tamamen Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yeni devreye aldığı yapay zeka yazılımının süzgeçlemesi ile alakalı" ifadelerini kullandı.

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Gelir idaresi Başkanlığı'nın vergi takibinde kullandığı yapay zeka sisteminin 'diğer' açıklamasıyla gönderilen parayı kira geliri olarak algılayıp kişiyi riskli gruba soktuğunu ifade eden Bal çok sayıda kişiye bu şekilde e-tebligat gönderildiğini de ifade etti.

Bal ayrıca "Özellikle son 3 aydır vergi dairesi sistemi otomatik incelemelere başladı. Size birisi bir para yolladı, farz edelim 'diğer'i işaretledi ama bunun gerçekten kira alıp olmadığını araştırmak için öncelikle vergi dairesinin iki tarafın da ifadesini alması gerekiyor" dedi.

İzlenmesi gereken sürece dair bilgi de veren Bal "İdareye itiraz yoluna gidilmesi gerekiyor. Ama ben zaten 1-2 ay içinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın da bu konuda gerekli önlemleri alacağını düşünüyorum" diye konuştu.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.