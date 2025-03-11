Jose Mourinho'nun Rangers'ı yıkım planı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers rövanşı öncesi tur planları yapıyor... İskoçya'da takımını yine 3'lü savunmayla sahaya sürmesi beklenen Portekizli teknik adam, ilk 11'de ise bazı sürpriz hamleler yapabilir. İşte Rangers maçı öncesi Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3-1 kaybettiği son 16 turu ilk maçının rövanşında 12 Mart Perşembe günü İskoçya ekibi Rangers'a konuk olacak.
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Sarı-lacivertliler zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Jose Mourinho da tüm planlarını tur için yapıyor.
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Livakovic'in yokluğunda kendisine gelen şansı iyi değerlendiren İrfan Can Eğribayat'ın, bu maçta kaleyi yeniden Livakovic'e devretmesi bekleniyor. İlk maçta kalesinde 2'si VAR tarafından iptal edilen toplam 5 gol gören İrfan Can'ın rövanşta kulübeye dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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İlk maçta cezalı Fred'in yokluğunda orta sahada büyük sorunlar yaşayan ve rakibe hızlı hücum şansı vererek kalesinde goller gören Fenerbahçe, rövanşta Brezilyalı yıldızına kavuşuyor.
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Fred'in formasına kavuşmasıyla eli rahatlayan Mourinho'yu savunma hattındaki sakatlıklar ise düşündürüyor.
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İlk maçta sakatlanan Çağlar Söyüncü, rövanşta forma giyemeyecek. Portekizli teknik adam, Çağlar'ın yanı sıra hem sakatlığı bulunan hem de Avrupa listesinde yer almayan Diego Carlos ve Levent Mercan'dan da yararlanamayacak.
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Savunma hattında elinde Djiku, Skriniar ve Yusuf Akçiçek kalan Mourinho'nun, Rangers karşısında bu üçlüye şans vermesi bekleniyor.
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Orta saha beşlisinin sağında Osayi, solunda ise Kostic, formaya yakın görünüyor.
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Orta alanın ortasında Fred ve Szymanski'ye şans verecek olan Mourinho, forvet arkası için ise henüz net kararını vermedi.
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Tadic'in ilk maçta etkisiz kalması soru işaretleri yaratırken, Sırp yıldızın yerine Talisca'nın ilk 11'de olabileceği belirtiliyor.
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Mourinho, forvet hattında ise yine Dzeko ve En-Nesyri ile gol arayacak.