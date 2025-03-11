Yapay zekada stratejik yarış büyüyor!

Son birkaç yılın en çok konuşulan şirketlerinden bir tanesi haline gelen OpenAI, yapay zeka alanında yaptığı yatırımlarla dikkatleri üzerine çekerken, Elon Musk'ın satın alma talebiyle de gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz gün ise yapay zeka dünyasında dengeleri değiştirecek bir hamle geldi. OpenAI, GPU odaklı bulut hizmeti sağlayıcısı CoreWeave ile 5 yıllık, 11,9 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza attı.

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Reuters’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bu anlaşma OpenAI’ye CoreWeave’de 350 milyon dolarlık hisse kazandırırken, Microsoft ile arasındaki “dost-düşman” ilişkisine yeni bir boyut ekliyor. Daha önce Microsoft’un en büyük müşterisi olan CoreWeave, şimdi OpenAI’nin desteğiyle halka arz yolunda gücüne güç katıyor. Nvidia’nın %6 hissesine sahip olduğu CoreWeave, 2024’te gelirini 1,9 milyar dolara yükselterek yapay zeka altyapısında iddiasını ortaya koydu. Bu dev anlaşma, teknoloji dünyasında neleri değiştirecek?

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STRATEJİK BİR ZAFER OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

OpenAI’nin CoreWeave ile yaptığı 11,9 milyar dolarlık anlaşma, finansal büyüklüğünün ötesinde stratejik bir zafer olarak öne çıkıyor. Anlaşma kapsamında OpenAI, CoreWeave’den 350 milyon dolarlık hisse alıyor. Bu özel plasman, CoreWeave’nin planlanan halka arzından bağımsız olarak gerçekleşiyor. Geçtiğimiz hafta halka açılma başvurusu yapan CoreWeave, henüz IPO’sunun tarihini veya fiyatlandırmasını açıklamadı. Nvidia’nın desteğiyle büyüyen CoreWeave, 32 veri merkezinde 250 binden fazla Nvidia GPU’su işletiyor ve son olarak Blackwell GPU’larını ekleyerek yapay zeka kapasitesini artırdı.

MICROSOFT İLE İPLER GERİLİYOR MU?

Bu anlaşma, OpenAI ile Microsoft arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme taşıyor. 2024’te CoreWeave’nin gelirinin %62’sini tek başına karşılayan Microsoft, şirketin en büyük müşterisi konumundaydı. Ancak OpenAI’nin CoreWeave ile doğrudan iş birliğine gitmesi, Microsoft’un bu alandaki etkisini sarsıyor. OpenAI CEO’su Sam Altman, adeta Microsoft’a meydan okuyarak aynı bulut altyapısına erişim sağlamakla yetinmemiş, CoreWeave’de hisse sahibi de oldu. Microsoft, OpenAI’nin önemli bir destekçisi ve gelirinden pay alan bir ortak olsa da, iki şirket arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Altman, geçen hafta “GPU stoklarımız tükendi” diyerek daha fazla bilgi işlem gücüne ihtiyaç duyduklarını belirtmişti.

COREWEAVE’İN YÜKSELEN YILDIZI Bir zamanlar kripto madenciliğiyle yola çıkan CoreWeave, bugün yapay zeka dünyasının parlayan isimlerinden biri. 2023’te 228,9 milyon dolar olan geliri, 2024’te 1,9 milyar dolara ulaşarak yaklaşık sekiz kat arttı. Nvidia’nın %6 hissesine sahip olduğu şirket, 7,9 milyar dolarlık borç yüküne rağmen halka arzdan 4 milyar doların üzerinde fon toplamayı hedefliyor. OpenAI ile yapılan bu anlaşma, CoreWeave’nin Microsoft’a olan bağımlılığını azaltarak yatırımcı güvenini artırmayı amaçlıyor. Şirketin üç kurucusu ise şimdiden 488 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti. REKLAM YAPAY ZEKA YARIŞINDA YENİ CEPHE OpenAI’nin CoreWeave hamlesi, Microsoft ile rekabeti yeni bir boyuta taşıyor. Microsoft, OpenAI’nin gelirinden pay alsa da, kendi yapay zeka modelleri olan MAI ailesini geliştiriyor ve OpenAI’nin o1 ile o3-mini gibi modellerine rakip “akıl yürütme” teknolojileri üzerinde çalışıyor. Ayrıca Microsoft, Altman’ın rakibi Mustafa Süleyman’ı Microsoft AI’nin başına getirerek kendi stratejisini güçlendirmişti. Ancak OpenAI, CoreWeave ile hem bulut altyapısına erişim sağlıyor hem de hisse sahipliğiyle avantaj kazanıyor. Öte yandan, Microsoft’un Ocak’ta SoftBank ve Oracle ile yaptığı Stargate AI altyapı anlaşması, OpenAI’nin tek bulut sağlayıcısı olmaktan çıkmasına yol açmıştı. KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR CoreWeave’nin halka arz hedefleri, 7,9 milyar dolarlık borç yüküyle gölgeleniyor. Ancak IPO’dan elde edilmesi beklenen milyarlarca dolarlık sermaye, bu borcun bir kısmını kapatmayı amaçlıyor. Kripto madenciliğinden yapay zeka altyapısına uzanan yolculukta, CoreWeave’nin kurucuları GPU’larla servet inşa etmeyi başardı. OpenAI ile yapılan bu iş birliği, CoreWeave’yi sadece bir bulut sağlayıcısı olmaktan çıkarıp yapay zeka devriminin önemli bir paydaşı haline getiriyor. OpenAI’nin CoreWeave ile kurduğu 12 milyar dolarlık ittifak, yapay zeka yarışında kartları yeniden dağıtıyor. Microsoft’un domine ettiği bir alanda OpenAI’nin attığı bu stratejik adım, teknoloji dünyasında yeni bir güç dengesi yaratabilir. CoreWeave ve OpenAI’den henüz resmi bir yorum gelmese de, bu hamlenin etkileri uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.