Zelenskiy-Trump tartışmasının ardından Cidde'de ABD-Ukrayna görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 28 Şubat günü Beyaz Saray'da kameralar önünde tartışmasının ardından ABD-Ukrayna hattında ilk yüz yüze görüşme başladı.

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukraynalı heyet Cidde'de bir araya geldi. ABD ve Ukrayna heyeti, nadir toprak elementleri anlaşmasını görüşmeye başladı.

TRUMP'IN ÖZEL TEMSİLCİSİ: ANLAŞMA İMZALANABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Suudi Arabistan'da Ukrayna heyetiyle yapacakları görüşmelere işaret ederek, bu ülkeyle nadir toprak elementleri anlaşmasının bu hafta imzalanabileceğini söylemişti.

Ukrayna heyetiyle görüşmeler yapacakları Suudi Arabistan'a hareketinden önce verdiği röportajda sürece ilişkin görüşlerini paylaşan Witkoff, oldukça umutlu konuşmuştu.

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Witkoff, bu haftaki görüşmeler sırasında Kiev'le nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanmasının mümkün olup olmadığı sorusuna, "Ben gerçekten umutluyum. Kesinlikle öyle umuyorum. (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'den, (Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy) Yermak'tan ve Avrupalılardan gelen tüm işaretler çok ama çok olumlu." diye yanıt vermişti.

ABD ve Rusya geçen ay ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ve Ukrayna'da devam eden savaşın sona erdirilmesi konularını görüşmek üzere Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti.

TRUMP-ZELENSKY TARTIŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 28 Şubat Cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmıştı. Daha sonra, yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmiş, Zelenskiy Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump, Zelenskiy'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

Geçen salı akşamı Kongre'de konuşan Trump, Zelenskiy'nin kendisine bir mektup gönderdiğini ve Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya ve barış görüşmelerine hazır olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Trump ile Zelenskiy arasındaki Oval Ofis tartışmasının ardından bu ülkeye istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatı geçici durdurduklarını teyit etmiş ancak bunun geçici olduğunu vurgulamıştı.